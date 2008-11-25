ТРЦ Тюмени для самых маленьких?

Многие центры дублируют друг друга, размещая внутри себя филиалы одних и тех же компаний. Следовательно, борьбу за покупателя предложением эксклюзивных марок вести удается лишь в редких случаях. Однако всем известно, что потребитель, помимо выгодного предложения, ценит собственный комфорт. И в этом случае у директоров ТРЦ есть простор для фантазии.
Эскалатор, туалет и фонтан – это отнюдь не полный перечень тех удобств, которые требует покупатель. Как правило, самыми «денежными» оказываются семьи. Вот на них рачительный хозяин и стал бы ориентироваться. Однако удовлетворить запросы семейных покупателей способны далеко не все торгово-развлекательные центры. Так, наличием детской комнаты, где так приятно провести время малышу, и так удобно его там оставить родителям, похвастаться могут лишь ТРЦ «Премьер» и «Привоз». В других же местах ребенка приходится водить за собой.
Чего не хватает тюменским ТРЦ, по мнению тюменских родителей?
Свое мнение высказали посетители тюменского сайта для родителей «Детки!»:
- С детьми 1-2 лет и чуть постарше, которые еще на мультики не ходят, развлечься негде! Хочется какой-то игровой зоны для них!
- Хочется, чтобы была комната матери и ребенка... чтобы туалет рядом был, а то бывает, что и подмыть ребенка и памперс поменять негде. Унитазы детские, хотя бы парочку... колясочную какую-нибудь, хотя бы загон для колясок.
- Комнату бы с пеленальным столиком, в ней удобный пуф круглый или кресло огромное для мамы, зеркало, вешалку для маминых вещей. Можно даже стулья для кормления для тех, кто искусственник или кого надо соком, кашей, пюре покормить!
- Лифты должны до закрытия работать, а то приходится коляски спускать по эскалатору.
- А еще было бы неплохо, если бы кафешки предлагали какие-то детские блюда. Детские не только по названию (такие-то предлагают), но и по содержанию. А то часто так бывает, что ребенку 3-х лет даже не знаешь, что выбрать....
По прогнозам аналитиков, количество ТРЦ в ближайшее время в нашем городе будет увеличиваться. Хочется, чтобы в погоне за прибылью наши бизнесмены не забывали о создании комфортных условий для своих посетителей, особенно для самых маленьких!