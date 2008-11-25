ТРЦ Тюмени для самых маленьких?

Эскалатор, туалет и фонтан – это отнюдь не полный перечень тех удобств, которые требует покупатель. Как правило, самыми «денежными» оказываются семьи. Вот на них рачительный хозяин и стал бы ориентироваться. Однако удовлетворить запросы семейных покупателей способны далеко не все торгово-развлекательные центры. Так, наличием детской комнаты, где так приятно провести время малышу, и так удобно его там оставить родителям, похвастаться могут лишь ТРЦ «Премьер» и «Привоз». В других же местах ребенка приходится водить за собой.