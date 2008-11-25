Сибирские иконы можно увидеть в музее ТюмГУ

На выставке тюменцы смогут увидеть отреставрированные иконы XIX века, созданные на нашей, сибирской земле. Кроме того, по фотографиям можно проследить процесс реставрации. Все иконы найдены в результате многочисленных экспедиций по районам области. В основном это юге области - Упоровский район. На протяжении почти девяти месяцев иконы находились на реставрации. Музей археологии и этнографии ТюмГУ и Тобольско-Тюменская Епархия Русской православной церкви сотрудничают уже с 90-х годов, а с 2007 года реализуют совместный проект «Возрождение Сибирской иконы». Цель проекта – сохранение уникальной коллекции сибирских икон Музея археологии и этнографии ТюмГУ. Данная выставка является первым и не последним этапом этого сотрудничества.
Рассказал о представленных иконах, о направлениях и традициях иконописи, особенностях сибирской иконы Виталий Александрович Ведерников – заместитель директора иконописной школы: «Если присмотреться внимательно, то мы видим влияние разных традиций на сибирскую иконопись: направления Владимирской, Поволжской школы, иконы с украинским влиянием, Строгановское направление». Так же Виталий Александрович подробно рассказал о процессе реставрации и отметил, что все иконы, представленные здесь, довольно сложные. Для каждой необходимо было подобрать свою технологию.
«Выставка называется «Возрождение сибирской иконы» не просто так. Это название подразумевает дальнейшую работу и говорит и о возрождении знаний об иконе и их популяризаций» - отмечает Виталий Александрович.
Выставка рассчитана на два месяца, а в дальнейшем эти иконы войдут в состав действующей этнографической экспедиции.