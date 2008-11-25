Сибирские иконы можно увидеть в музее ТюмГУ

На выставке тюменцы смогут увидеть отреставрированные иконы XIX века, созданные на нашей, сибирской земле. Кроме того, по фотографиям можно проследить процесс реставрации. Все иконы найдены в результате многочисленных экспедиций по районам области. В основном это юге области - Упоровский район. На протяжении почти девяти месяцев иконы находились на реставрации. Музей археологии и этнографии ТюмГУ и Тобольско-Тюменская Епархия Русской православной церкви сотрудничают уже с 90-х годов, а с 2007 года реализуют совместный проект «Возрождение Сибирской иконы». Цель проекта – сохранение уникальной коллекции сибирских икон Музея археологии и этнографии ТюмГУ. Данная выставка является первым и не последним этапом этого сотрудничества.