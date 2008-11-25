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Незрячие тюменцы продемонстрируют свои кулинарные способности

25 ноября 2008, 14:10
Завтра в тюменской местной организации Всероссийского общества слепых пройдёт конкурс «Умелые руки».
Сюжет
Тюмень

В нём примут участие не только жители областной столицы, но и инвалиды по зрению из тюменского района и Нижней Тавды.

На суд жюри участники представят поделки народно-прикладного творчества и кулинарные блюда. Оценивать конкурсантов будут специалисты организации ВОС и сотрудники областной чпециальной библиотеки для слепых.

В подарок победители и призёры проекта получат технические средства реабилитации, купленные на средства городского муниципального гранта. Отметим, что мероприятие посвящено предстоящей декаде инвалидов.

#Новости#Еда#Инвалиды#Тюмень#Ксения#Общество
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