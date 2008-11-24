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Выставка «Духовные традиции и богатство России» - в Тюмени

24 ноября 2008, 14:15
23 ноября в тюменском выставочном зале состоялось открытие выставки-ярмарки «Духовные традиции и богатство России».
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Тюмень

Перед открытием прошел молебен, который провели архимандрит Тихон и протоиерей Андрей.

Участниками церемонии открытия стали служители церквей, хор Тюменского Духовного училища, хор Знаменского кафедрального собора. Вниманию посетителей были представлены более ста стендов с духовной литературой, иконами и изделиями ручной работы со всей России.

Желающие могли приобрести целебные масла и чаи, попробовать мед и вино. Возле часовни, находившейся прямо в здании выстовочного центра, можно было поставить свечу.

Это уже третья православная выставка – ярмарка, проводимая компанией «Уральские выставки» в Тюмени. Мероприятие продлится до 30 ноября.

#Новости#Выставки#Религия#Тюмень#Таня#Культура
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