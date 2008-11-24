Выставка «Духовные традиции и богатство России» - в Тюмени

Перед открытием прошел молебен, который провели архимандрит Тихон и протоиерей Андрей.
Участниками церемонии открытия стали служители церквей, хор Тюменского Духовного училища, хор Знаменского кафедрального собора. Вниманию посетителей были представлены более ста стендов с духовной литературой, иконами и изделиями ручной работы со всей России.
Желающие могли приобрести целебные масла и чаи, попробовать мед и вино. Возле часовни, находившейся прямо в здании выстовочного центра, можно было поставить свечу.
Это уже третья православная выставка – ярмарка, проводимая компанией «Уральские выставки» в Тюмени. Мероприятие продлится до 30 ноября.