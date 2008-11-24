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В Тюмени завершились Дни еврейской культуры

24 ноября 2008, 11:51
Вечером 23 октября в тюменской Синагоге состоялся гала-концерт, завершивший дни еврейской культуры в Тюмени.
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Тюмень

Участниками праздничного концерта стали коллективы Тюмени, Кургана, а так же еврейский идши-бард - Владимир Торчинский и кантр из Москвы - Дмитрий Корненко.

Открыли программу ребята из тюменского ансамбля израильского танца "Ошер". Они исполнили танец со шляпами, который вызвал овации у многочисленной публики.

Затем зрителям представили идши клуб с национальными музыкальными композициями, которым подпевал весь зал. Очередную бурю эмоций у публики вызвал зажигательный танец "Хава нагила", опять же в исполнении тюменского ансамбля.

По словам ведущих, для доказательства того, что здание Синагоги действительно принадлежит евреям, пришлось покопаться в архивах, где нашлось немало любопытных фактов, по которым родился спектакль, который и исполнил театр студии "Керубин", чем неплохо позабавил зал.

Но веселый настрой публики несколько разбавил танец "Такая доля" - посвященный тяжелой судьбе евреев.

Идши-бард Владимир Торчинский подарил песню всем тем, кто регулярно посещает шахариз - утреннюю молитву, а так же в его исполнении прозвучали стихи, посвященные всем евреям стран бывшего Советского Союза.

Московский кантр Дмитрий Карпенко спел псалмы, объединяющие, по его словам, иудеев и христиан.

Впервые на сцене Синагоги выступили гости из Кургана - еврейский культурно-благотворительный центр Хэсэд "Хаин" - с программой "Венок дружбы". Творческий коллектив еврейской общины исполнил песни и танцы, а так же игру на скрипке. Заключением концерта была песня "Мир всем".

#Новости#Праздники#Тюмень#Таня#Культура
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