В Тюмени завершились Дни еврейской культуры

По словам ведущих, для доказательства того, что здание Синагоги действительно принадлежит евреям, пришлось покопаться в архивах, где нашлось немало любопытных фактов, по которым родился спектакль, который и исполнил театр студии "Керубин", чем неплохо позабавил зал.