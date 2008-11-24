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Тюменские водоемы не торопятся замерзать

24 ноября 2008, 17:47
По прогнозам тюменского Гидрометцентра 24-го ноября водоемы города уже должны были покрыться льдом.
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Тюмень

Между тем, начало ледостава по причине аномально теплой погоды задерживается. Как рассказала начальник управления государственной инспекции по маломерным судам области Анна Водинская, традиционно реки и озера покрываются льдом уже к середине ноября.

Уже сегодня в области ведутся профилактические мероприятия по предупреждению гибели людей на льду. Вблизи водоемов устанавливаются предупреждающие знаки, работают патрульные, также распространяются памятки в образовательных учреждениях и в организациях рыболовов и охотников.

Отметим, что ежегодно на льду гибнет около десяти жителей области. В основном это дети, подростки и рыбаки.

Как рассказала Анна Водинская, с начала года инспекторы ГИМС задержали более 300 нарушителей. По сравнению с прошлым годом этот показатель уменьшился примерно в 1,5 раза. За период навигации погибло 104 человека. Этот показатель также снизился на 30 процентов.

Сегодня в области официально зарегистрировано 7200 судов.

#Новости#Тюмень#Ксения#Общество
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