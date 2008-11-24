Тюменские водоемы не торопятся замерзать

Между тем, начало ледостава по причине аномально теплой погоды задерживается. Как рассказала начальник управления государственной инспекции по маломерным судам области Анна Водинская, традиционно реки и озера покрываются льдом уже к середине ноября.
Уже сегодня в области ведутся профилактические мероприятия по предупреждению гибели людей на льду. Вблизи водоемов устанавливаются предупреждающие знаки, работают патрульные, также распространяются памятки в образовательных учреждениях и в организациях рыболовов и охотников.
Отметим, что ежегодно на льду гибнет около десяти жителей области. В основном это дети, подростки и рыбаки.
Как рассказала Анна Водинская, с начала года инспекторы ГИМС задержали более 300 нарушителей. По сравнению с прошлым годом этот показатель уменьшился примерно в 1,5 раза. За период навигации погибло 104 человека. Этот показатель также снизился на 30 процентов.
Сегодня в области официально зарегистрировано 7200 судов.