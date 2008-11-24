Тюменские водоемы не торопятся замерзать

Как рассказала Анна Водинская, с начала года инспекторы ГИМС задержали более 300 нарушителей. По сравнению с прошлым годом этот показатель уменьшился примерно в 1,5 раза. За период навигации погибло 104 человека. Этот показатель также снизился на 30 процентов.