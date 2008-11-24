Тюмень поздравила филармонию с юбилеем

История филармонии ведется с 1958 года, когда концертно-эстрадное бюро было переименовано в Тюменскую областную филармонию. Директором был назначен Леонид Мечиславович Згерский, имя которого до сих пор помнят зрители, встречая его длительными аплодисментами. В 1996 году на пост директора назначен Михаил Михайлович Бирман, под началом которого был создан костяк творческого состава филармонии.