Тюмень поздравила филармонию с юбилеем

Поздравить юбиляров собрались все поклонники высокого искусства.
История филармонии ведется с 1958 года, когда концертно-эстрадное бюро было переименовано в Тюменскую областную филармонию. Директором был назначен Леонид Мечиславович Згерский, имя которого до сих пор помнят зрители, встречая его длительными аплодисментами. В 1996 году на пост директора назначен Михаил Михайлович Бирман, под началом которого был создан костяк творческого состава филармонии.
Сегодня поздравления с юбилеем приходят со всех концов страны, от знаменитых артистов, полюбившихся публике. Дмитрий Венгеров, Юрий Башмет, Денис Мацуев, Эдвард Радзинский – это лишь немногие знаменитости, отметившие нашу филармонию добрыми словами. Важность деятельности тюменских артистов подчеркнул депутат областной Думы Сергей Корепанов: «Все эти годы филармония была признанным храмом искусства, культурным центром нашей области, и сегодня духовное и нравственное воспитание важно, как никогда». Все работники, от директора, до билетера, были награждены почетными грамотами.
Праздничный день мастера искусства встретили на боевом посту. Концерт открыл сводный оркестр с сочинением Бетховена «Фантазия». Основная же часть программы состояла из народных номеров: зал рукоплескал искрометным танцам ансамбля «Зори Тюмени» и громогласному пению Александра Цинько. Когда же под «Калинку» пустилась в пляс дирижер хоровой капеллы Анжелика Таланцева, публика взорвалась от бурных оваций. Завершение концерта прошло в академическом стиле – исполнением произведения М. Глинки «Славься!».