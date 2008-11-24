Публичные слушания: проект бюджета Тюмени

В рамках прошедших вчера, 23 ноября, публичных слушаний по поводу проекта бюджета Тюмени на 2009 год и плановый период 2010-2011 годов заместитель главы администрации Тюмени Алексей Орлов отметил, что предусмотрено увеличение заработной платы работникам бюджетной сферы на 23%, будет продолжаться работа по предоставлению жилищных субсидий молодым семьям, запланированы мероприятия по проведению капитального ремонта муниципального жилья, многоквартирных домов, выбравших способ управления, общежитий, а также ремонт и модернизация городской инженерной инфраструктуры.
- Особо хотелось бы отметить, что разделение городской территории на имущественные комплексы в 2008 году имеет положительные результаты. И в 2009 году этот принцип организации благоустройства городской территории будет развиваться и совершенствоваться, - сообщил докладчик.
Алексей Валерьевич обратил внимание и на дополнительные расходные обязательства, т.е. не входящие в перечень вопросов местного значения, но имеющие четкую социальную направленность, среди которых: льготный проезд на общественном транспорте пенсионеров, школьников, студентов; социальные выплаты за наем жилья участковым уполномоченным милиции; субсидии молодым семьям на приобретение жилья; ремонт жилья ветеранов ВОВ; предоставление льгот отдельным категориям населения по оплате за услуги городских бань; компенсация затрат по содержанию детей дошкольного возраста в группах кратковременного пребывания и полного дня; оказание содействия малоимущим гражданам в подготовке документов для оформления их прав на земельные участки; компенсация расходов гражданам, связанных с переименованием дорожно-уличной сети.
- Все прекрасно понимают, что предстоит большая и сложная работа по бесперебойному и оперативному решению всех запланированных социальных задач в условиях преодоления возможных последствий мирового финансового кризиса. Мы должны быть готовы к любому сценарию развития мирового кризиса, поэтому Президент России Дмитрий Медведев призывает «быть предельно собранными и с максимальным вниманием относиться как к эффективности нашей работы, так и к обоснованности новых планов и программ». Что касается социально-экономических прогнозов конкретно нашей территории. Следует отметить, что со стороны субъекта новых сценарных условий функционирования экономики региона до настоящего времени не поступало. Все характеристики городского бюджета согласованы с органами государственной власти Тюменской области. Данный факт дает уверенность в стабильности обеспечения социальных обязательств как перед населением, так и перед работниками бюджетной сферы. Одновременно вселяет уверенность тот факт, что городом на протяжении трех лет не привлекались кредитные ресурсы, и настоящий бюджет не обременен погашением муниципального долга.
Директор департамента финансов и налоговой политики Светлана Черепанова доложила, что за основу формирования бюджета были приняты прогнозы социально-экономического развития города Тюмени. Доходы составили 23,9 миллиарда рублей, расходы - 24,9 миллиарда.
Директор департамент городского хозяйства Геннадий Зверев отметил, что в 2009 году будет увеличена субсидия семьям за жилищно-коммунальные услуги. В этом году выплачивалось 397 рублей на семью, на следующий планируется увеличение до 479 рублей. По предварительным подсчетам ее получат 9200 семей.
Тюменцы активно задавали вопросы и выступали с предложениями в частности, просили увеличить контроль за расходованием средств на строительство и ремонт дорог. Горожан интересовало, будет ли уменьшена доля населения с 50% до 10% на ремонт для тех, кто живет в домах жилищно-строительных кооперативов, сохранится ли субсидирование доли родительской платы в частных детских садах и когда будет проведена газификация. На все вопросы были даны исчерпывающие ответы.