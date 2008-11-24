Публичные слушания: проект бюджета Тюмени

- Все прекрасно понимают, что предстоит большая и сложная работа по бесперебойному и оперативному решению всех запланированных социальных задач в условиях преодоления возможных последствий мирового финансового кризиса. Мы должны быть готовы к любому сценарию развития мирового кризиса, поэтому Президент России Дмитрий Медведев призывает «быть предельно собранными и с максимальным вниманием относиться как к эффективности нашей работы, так и к обоснованности новых планов и программ». Что касается социально-экономических прогнозов конкретно нашей территории. Следует отметить, что со стороны субъекта новых сценарных условий функционирования экономики региона до настоящего времени не поступало. Все характеристики городского бюджета согласованы с органами государственной власти Тюменской области. Данный факт дает уверенность в стабильности обеспечения социальных обязательств как перед населением, так и перед работниками бюджетной сферы. Одновременно вселяет уверенность тот факт, что городом на протяжении трех лет не привлекались кредитные ресурсы, и настоящий бюджет не обременен погашением муниципального долга.