Коты и кошки Тюмени вышли на ринг

Выставка продлилась с утра до самого вечера, ее посетили не только любители кошек, но и дети и взрослые. Многие приходят, чтобы просто посмотреть на братьев меньших, а некоторые для того, чтобы обзавестись любимцем – купить породистого котенка или как говорится взять в добрые руки.
На этот раз в выставке принимали участие 90 кошек различных пород (включая и домашних) из Тюмени, Тобольска, Екатеринбурга, Челябинска, Кургана и Ноябрьска. Большое внимание получили представители редких пород. Например, среди участников была представлена кошечка с кудрявой шерсткой породы селкирк-рекс, которая и заняла I место среди котят, также были и бурмы (порода кошек восточной группы), мейнкуны (другое название мейнские енотовые кошки).
Оценивали животных два эксперта международной категории - Виталий Абинякин (г. Екатеринбург) и Лариса Шульц (г. Новокузнецк). Экспертиза была открытая в стиле американского ринга: эксперт сам вынимает кошек из клеток, куда их приносят и уносят владельцы. Результаты экспертизы должны обозначаться немедленно специальными цветными ленточками – риббонами, которые вывешиваются на ринговую клетку. Некоторые животные, оказавшись в руках у экспертов, демонстрировали свой характер – кусались, шипели, норовили поцарапать. Иногда эксперты прибегали к помощи хозяев.
Всего в экспертизе приняли участие 90 кошек, которые рассматривались в четырех категориях котята, взрослые, кастраты и домашние.На первом ринге обустроился Виталий Абинякин. Первое место среди котят он присудил вышеупомянутой кошке породы селкирк-рексу CURLY AURORA SILVER MOON (г. Екатеринбург). В категории взрослых кошек лучшим Абинякин признал абиссинца по кличке ASTON MARTIN ABYKENAZ (г. Тюмень). Из кастратов лучшим стал британский кот СМАРТ МАКСИМ ДЖЕЙ (г. Тюмень).
Среди домашних первое место занял кот Зюзя (г. Тюмень).Был проведен спецринг для пород скоттиш-фолд (они же шотландские вислоухие кошки) и скоттиш-фолд-страйт, где Виталий Абинякин выделил ЛЕДИ ТОРТБЕРРИ ДЖЕКСОН ЧИПСИ (г. Екатеринбург).Также Лариса Шульц провела монопородный ринг тайских кошек, где первым и лучшим оказался котик с забавной кличкой NICE BOY (г. Тюмень).Эксперт Лариса Шульц оказалась согласной с Виталием Абинякиным при оценке кастратов и домашних. Первое место среди кастратов она присудила британскому коту, а лучшим домашним любимцем стал Зюзя.
А вот при выборе лучшего котенка и взрослой кошки мнение Ларисы Шульц разделилось с мнением коллеги, который хозяйничал на первом ринге: лучшим котенком она выбрала экзота BONIA (г. Тюмень), из взрослых же – первой и лучшей британская кошка I.BOND CLEO (г.Тюмень).Посетители выставки наградили призом зрительских симпатий абиссинскую кошку FENIX KAMA-SUTRA (г. Тюмень).