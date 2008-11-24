Коты и кошки Тюмени вышли на ринг

Выставка продлилась с утра до самого вечера, ее посетили не только любители кошек, но и дети и взрослые. Многие приходят, чтобы просто посмотреть на братьев меньших, а некоторые для того, чтобы обзавестись любимцем – купить породистого котенка или как говорится взять в добрые руки.