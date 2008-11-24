Инструментальное трио Игоря Колбина сыграло для тюменцев

Синагога была основана в 1923 году. В советское время она использовалась не по назначению: была и библиотекой, и складом, и музыкальной школой. Но в 1999 году Р.С. Гольдберг – редактор газеты «тюменский курьер», решил вернуть ее истинное назначение. Нашлись спонсоры и в 2001 году еврейское общество, до этого кочевавшее из одного здания в другое, наконец, переехало в Синагогу. Сейчас здесь помимо еврейского общества нашли приют общество помощи пожилым нуждающимся евреям «Хэсэд» (в переводе на русский – забота, доброта), еврейская организация «Сохнут» по депортации евреев в Израиль, реформистская община «Мадригот» и молодежная еврейская организация «Нецер». Кроме того, в Синагоге располагается библиотека, воскресная школа и арт-студия. А 13 лет назад здесь был рожден танцевальный ансамбль «Ошер». Уже сменился пятый состав, ансамбль успел объездить десятки городов, был в Москве на различных конкурсах и занимал призовые места.