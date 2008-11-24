Инструментальное трио Игоря Колбина сыграло для тюменцев

Экскурсию провела Ольга Межевская – председатель еврейской национальной автономии города Тюмени. Она показала экспонаты из фондов, молитвенники, рассказала о еврейских традициях и об истории данной синагоги.
Синагога была основана в 1923 году. В советское время она использовалась не по назначению: была и библиотекой, и складом, и музыкальной школой. Но в 1999 году Р.С. Гольдберг – редактор газеты «тюменский курьер», решил вернуть ее истинное назначение. Нашлись спонсоры и в 2001 году еврейское общество, до этого кочевавшее из одного здания в другое, наконец, переехало в Синагогу. Сейчас здесь помимо еврейского общества нашли приют общество помощи пожилым нуждающимся евреям «Хэсэд» (в переводе на русский – забота, доброта), еврейская организация «Сохнут» по депортации евреев в Израиль, реформистская община «Мадригот» и молодежная еврейская организация «Нецер». Кроме того, в Синагоге располагается библиотека, воскресная школа и арт-студия. А 13 лет назад здесь был рожден танцевальный ансамбль «Ошер». Уже сменился пятый состав, ансамбль успел объездить десятки городов, был в Москве на различных конкурсах и занимал призовые места.
После экскурсии всех ожидал концерт. По программе должен был выступать Антон Шароев, но он не смог приехать на концерт из-за подготовки премьеры оперы Рубинштейна «Христос» в Омске. Надежда Коваленко – музыковед Тюменской филармонии и ведущая концерта в синагоге, извинилась и назвала причину очень веской: «Эта опера – настоящее историческое событие в музыкальном мире». Но никто не уныл из-за этого неожиданного известия. Вместо Антона Григорьевича Шароева зрителям было представлено тюменское инструментальное трио Игоря Колбина. Зрители наслаждались замечательными композициями «Брызги шампанского», «каприз еврейской скрипки», «серенада лунного света», разными видами танго, вальсом в исполнении контрабаса, аккордеона и скрипки. После завершающей композиции зрители аплодировали стоя.