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Жилой комплекс "Даудель" опережает сроки сдачи

21 ноября 2008, 14:02
В нашумевший кризисный период кураторы клубного жилого комплекса «Даудель» уже по традиции провели традиционную презентацию премьер-квартир, на этот раз третьей очереди.

Презентацию решили разбить на три блока. Первыми пригласили представителей риэлтерских компаний, аккредитованных на проекте, в четверг провели встречу с журналистами, а сегодня, 21-го ноября – с представителями банков и властных структур.

Как «самочувствие» проекта?

В первую очередь журналистов интересовала текущая ситуация на рынке недвижимости и «самочувствие» проекта, на что Игорь Михайлов, один из кураторов проекта и заместитель генерального директора по жилой недвижимости холдинговой компании «Сибинтел» ответил так: «Ситуация, конечно, непростая, мы все это прекрасно понимаем и осознаем. Даже несмотря на то, что проект «Даудель» находится «вне рынка» - по формату, месторасположению, подходам застройщика, мы признаем – ситуация непростая. Но «самочувствие» проекта нормальное, в текущем режиме идет работа. Готова к сдаче 2-я очередь комплекса, причем раньше сроков, определенных договором долевого участия в строительстве, на 40% выполнены строительно-монтажные работы по 3-й очереди, монолит готов полностью, каркас домов будет к зиме закрыт и к зиме «Ренессанс Констракшн» уйдет на внутренние отделочные работы».

Цена всегда для всех важна

«Что касается цен. На квартиры в комплексе они сохраняются в пределах 60-70 тыс. рублей за квадратный метр, - отметил Игорь Владимирович, - стоимость паркингов во второй очереди недавно увеличилась на 10% и на сегодняшний день составляет 1 млн 100 тыс. рублей. Процент покупки жилья с помощью ипотеки в этом комплексе составляет не более 25%. Квартир во второй очереди осталось считанное количество».

Было также отмечено, что 35% ЖК «Даудели» во второй очереди приобрели северяне, по предположению, квартиры третьей очереди ждет такая же тенденция: «Оживления продаж по третьей очереди ожидаем не раньше марта следующего года. В 3-й очереди всего 124 квартиры, часть из них уже продана, конечно». Однако на активные продажи застройщики не рассчитывают. «Понятно, что финансовое состояние, в которое мы сейчас попали, не способствует активизации продаж. Мы понимаем, что основные продажи состоятся ближе к весне следующего года», - пояснил Игорь Владимирович.

Третья очередь «Даудели». В чем отличие?

Прежде чем попасть в премьер-квартиры третьей очереди, гостям всех презентаций был представлен окончательно готовый жилой дом ГП-1, где все квартиры отделаны по евростандарту; и паркинг одного из домов второй очереди.

Третья очередь гостям проекта была представлена полностью: двух-, четырехкомнатной и двумя трехкомнатными квартирами.

В первую очередь, квартиры третьей очереди отличаются планировочными решениями. Если проектирование первой очереди делалось с «колес», то к третьей проектировщики уже учли все замечания, пожелания и комментарии дольщиков и квартиры получились весьма удобными, комфортабельными и уютными: множество окон, по два санузла в каждой квартире, огромная девятиметровая ванная комната в которой можно смело поставить еще и сауну…

Еще из новшеств: в каждой квартире будут так называемые французские балкончики. Кроме того, роскошным бонусом для жильцов будет возможность попасть в фитнес-центр и бассейн прямо из теплой стоянки.

#Новости#Недвижимость#Тюмень#Ксения#Экономика
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