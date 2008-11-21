Жилой комплекс "Даудель" опережает сроки сдачи

В первую очередь журналистов интересовала текущая ситуация на рынке недвижимости и «самочувствие» проекта, на что Игорь Михайлов, один из кураторов проекта и заместитель генерального директора по жилой недвижимости холдинговой компании «Сибинтел» ответил так: «Ситуация, конечно, непростая, мы все это прекрасно понимаем и осознаем. Даже несмотря на то, что проект «Даудель» находится «вне рынка» - по формату, месторасположению, подходам застройщика, мы признаем – ситуация непростая. Но «самочувствие» проекта нормальное, в текущем режиме идет работа. Готова к сдаче 2-я очередь комплекса, причем раньше сроков, определенных договором долевого участия в строительстве, на 40% выполнены строительно-монтажные