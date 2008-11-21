В День Телевидения тюменцы поделились своими ТВ-предпочтениями

Я ограничиваю себя в общении с телевизором из-за нехватки времени. Но даже, если появляется свободная минутка, то сразу находятся более значимые дела. Некоторые каналы мне все же нравятся, например «Культура», он духовно обогащает и воспитывает любовь к искусству. Остальные просто не вызывают у меня уважения. Особенно те каналы, которые пропагандируют западную идеологию.