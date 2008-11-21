В День Телевидения тюменцы поделились своими ТВ-предпочтениями

Странам предложили в этот календарный день обмениваться между собой телевизионными программами, посвященным проблемам всеобщего мира, безопасности, всестороннего развития и межкультурного общения. Дату выбрали по случаю проведения первого Всемирного телевизионного форума.
Праздник еще очень молодой, хотя телевидение уже давно укоренилось в нашей обыденной жизни. Сейчас телевещание обладает общественной значимостью и выполняет важную социальную роль.
Корреспондент Nashgorod.ru поинтересовался у жителей Тюмени, как они относятся к этому средству массовой коммуникации и что смотрят.
Юля Нуреева, преподаватель фортепиано, 22 года.
Смотрю кабельное телевидение. Утром и вечером обязательно слушаю новостную информацию на канале «Вести». В связи с мировым финансовым бизнесом часто включаю канал «РБК». Среди развлекательных каналов предпочитаю «Fashion». Его плюсы: вещание на английском языке (интересуюсь изучением этого языка) и удачный музыкальный фон. В целом провожу у телевизора полтора часа в будни дни, в выходные немного подольше. Я думаю, что в первую очередь, телевидение просвещает.
Софья Лымарь, охранник, 46 лет
В день уделяю телевизору два часа своего внимания, да и то на работе, дома времени совсем нет. Так, смотрю, в основном канал «Россия», транслируемые на нем наши отечественные сериалы. На «ТНТ» мне очень нравится программа «Битва экстрасенсов». Считаю, что на российской медиасцене, также неплохой канал «НТВ».
Телевидение, на мой взгляд, просто необходимо, так как несет в массы необходимую информацию, является источником важных событий и развлекает.
Юрий Печонкин, пенсионер, 72 года.
Телевизор смотрю по вечерам, где-то часа четыре. Каналы «Первый», «Россия», «НТВ» и «Спорт», где показывают важные политические, экономические, спортивные новости и интересное кино. Для многих людей моего возраста телевизор – единственное доступное развлечение. При возможности ходил бы в театр, в кино.
Татьяна Горбунова, начальник РКЦ, 41 год
В день не потрачу на просмотр телевизора и получаса. Лучше в свободное время прочитаю газеты или журналы, им доверяю в правдивости используемой информации больше, чем телевидению.
Мария Синюкова, корреспондент ГТРК «Регион-Тюмень», 20 лет
Я ограничиваю себя в общении с телевизором из-за нехватки времени. Но даже, если появляется свободная минутка, то сразу находятся более значимые дела. Некоторые каналы мне все же нравятся, например «Культура», он духовно обогащает и воспитывает любовь к искусству. Остальные просто не вызывают у меня уважения. Особенно те каналы, которые пропагандируют западную идеологию.
Денис Кульков, ведущий радио-эфира, 23 года
Считаю, что телевидение не для меня. Телевизор смотрю крайне редко, всю необходимую информацию черпаю из интернет-сайтов, там и новости, и музыка, и фильмы. Если и смотрю ТВ ну только узкоспециализированные каналы кабельного телевидения, такие, как: «ТВ3», «Discovery Chanel».