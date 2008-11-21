Тюменские строители обязаны сообщать о наличии вакантных мест на предприятии ежемесячно

Внимание работодателей было обращено на ст. 25 Закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации», в соответствии с которой они обязаны информировать службу занятости населения о наличии вакантных мест на предприятии в ежемесячном режиме, о предстоящих сокращениях численности или штата – не позднее, чем за два месяца до начала мероприятий, а в случае, если сокращения могут привести к массовому увольнению работников – не позднее, чем за три месяца. Также, работодателям было предложено изучить Постановление Правительства РФ от 05.02.1993 г. № 99 «Об организации работы по содействию занятости в условиях массового высвобождения».