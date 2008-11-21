Тюменские строители обязаны информировать службу занятости населения о наличии вакантных мест на предприятии ежемесячно

Департамент занятости населения Тюменской области совместно с Союзом строителей Тюменской области провел совещание с предприятиями строительной отрасли
Главной темой совещания был вопрос достижения эффективного взаимодействия между работодателями и службой занятости с целью предотвращения возможных негативных последствий мирового финансового кризиса для рынка труда Тюменской области.
Как сообщили Dom72.ru в департаменте занятости населения, около 60 предприятий г. Тюмени, Тюменского района и других муниципальных образований юга Тюменской области приняли участие в данном мероприятии.
В ходе совещания прозвучали выступления директора департамента занятости населения Тюменской области Сергея Александровича Кабанова; президента Союза строителей Тюменской области Игоря Александровича Спиридонова; генерального директора ОАО «Тюменская домостроительная компания» Николая Игнатьевича Щепелина; председателя тюменской областной организации профсоюза работников строительства и промстройматериалов Петра Прохоровича Юрченко; заместителя начальника Главного управления строительства Тюменской области Андрея Юрьевича Никитина.
Все участники совещания отметили необходимость согласованных и скоординированных действий, направленных на стабилизацию ситуации на рынке труда и обеспечение трудовых прав работников в складывающихся условиях.
«Вопросы предотвращения возможных негативных последствий мирового финансового кризиса для рынка труда в нашем регионе находятся в центре внимания Правительства Тюменской области, - так начал свое выступление Сергей Александрович Кабанов, - В Тюменской области создана межведомственная комиссия по предотвращению кризисной ситуации на рынке труда под председательством Губернатора Тюменской области. Распоряжением Правительства Тюменской области утвержден план мероприятий по стабилизации ситуации на рынке труда, в рамках которого департамент занятости населения ведет ежедневный и еженедельный мониторинг численности, планируемого работодателями высвобождения работников, потребности по переобучению граждан, подлежащих высвобождению в разрезе территорий, отраслей, отдельных организаций. Сегодня в областной банк вакансий предприятиями строительной отрасли заявлено 9820 вакансий, в том числе каменщики, штукатуры, монтажники, бетонщики. Уровень регистрируемой безработицы в среднем по области по состоянию на 1 ноября 2008 года составляет 0,85% от численности экономически активного населения и является самым низким в Уральском федеральном округе».
Однако директор департамента занятости выразил свою обеспокоенность тем, что не все предприятия предоставляют информацию о вакансиях и не все своевременно отзывают свои «замороженные» вакансии. Сергей Александрович призвал работодателей неукоснительно соблюдать Закон РФ «О занятости населении в Российской Федерации» и совместными усилиями провести мероприятия по инвентаризации вакансий рабочих мест: «Мы предлагаем Вам определить реальную потребность Ваших организаций в кадрах и уведомить центры занятости о данной потребности. Только на основании объективных данных могут быть выработаны эффективные меры по предотвращению роста безработицы, переобучению и трудоустройству высвобождаемых работников на вакантные рабочие места, как в строительстве, так и в других отраслях экономики».
Всем участникам совещания были предложены формы мониторинга сведений о кадровом составе предприятий, перспективной потребности и планируемом сокращении кадров, а также планируемых мероприятиях по антикризисному управлению. Эти сведения в соответствии с проектом решения совещания работодатели должны будут предоставить в центры занятости населения по месту нахождения предприятий в срок до 26 ноября 2008 г. Таким образом, служба занятости получит оперативную уточненную информацию о потребности в рабочей силе.
Внимание работодателей было обращено на ст. 25 Закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации», в соответствии с которой они обязаны информировать службу занятости населения о наличии вакантных мест на предприятии в ежемесячном режиме, о предстоящих сокращениях численности или штата – не позднее, чем за два месяца до начала мероприятий, а в случае, если сокращения могут привести к массовому увольнению работников – не позднее, чем за три месяца. Также, работодателям было предложено изучить Постановление Правительства РФ от 05.02.1993 г. № 99 «Об организации работы по содействию занятости в условиях массового высвобождения».
Игорь Александрович Спиридонов подчеркнул, что антикризисные меры, которые сейчас принимаются на уровне Правительства РФ и Тюменской области, вызывают оптимизм. Он также призвал руководителей организаций строительной отрасли к конструктивному диалогу с органами исполнительной власти, в том числе со службой занятости.
«Кризиса у нас пока нет, - сказал генеральный директор ОАО «ДСК» Николай Игнатьевич Щепелин, - однако по прогнозным данным нам предстоит работать в сложных условиях в 2009 году. Общей нашей задачей сейчас является недопущение упадка в строительной отрасли региона и проявление заботы о сотрудниках, работающих на наших предприятиях».
Петр Прохорович Юрченко в своем выступлении выразил благодарность департаменту занятости населения Тюменской области за подготовку кадров для строительной отрасли. За 2008 г. по направлению органов службы занятости было обучено 473 специалиста данной отрасли. Петр Прохорович также подчеркнул, что важнейшей задачей сейчас является сохранение трудовых коллективов, защита их интересов и выход из сложившейся ситуации с наименьшими потерями, как для работодателей, так и для работников.
Важным итогом совещания стало принятия решения о заключении соглашения о совместных действиях по предотвращению кризисной ситуации на рынке труда между департаментом занятости населения Тюменской области и Союзом строителей Тюменской области.
Все поставленные сегодня задачи выполнимы и дадут ожидаемый результат при условии консолидированности действий всех участников трудовых отношений.