Незрячих тюменцев проверили на грамотность

В номинации лидеров городских состязаний победил Денис Кузнецов.
На региональный конкурс были приглашены не только тюменцы, но и жители Урая, Сургута, Нижневартовска и Ханты-Мансийска. Также на встречу приезжали ученики ялуторовской специализированной школы для слепых и слабовидящих детей. Всего около 50-ти человек. Конкурсантов оценивали специалисты областной библиотеки для слепых и тифлопедагог спецшколы.
В первом туре участники в течение одной минуты должны были прочитать как можно больше слов рельефно-точечного шрифта. Во второй части конкурсанты продемонстрировали свою грамотность посредством письменного диктанта. Призёрам состязания вручили денежные премии. Победители увезли с собой четыре тысячи рублей.
Кроме того, в рамках конкурса участники прослушали историю игр прошлых лет, а также посмотрели фильм о значимости Брайля в наши дни.
Главным организатором мероприятия выступила областная первичная организация Всероссийского общества слепых во главе с Галиной Тунгусовой. Финансовую поддержку конкурсу оказал департамент социального развития, а также областной комитет по культуре.
Напомним, что впервые подобный конкурс состоялся в 1999 году. В этот год Луи Брайлю исполнилось 190 лет со дня рождения. Он на десять лет младше великого писателя Александра Пушкина.