Незрячих тюменцев проверили на грамотность

На региональный конкурс были приглашены не только тюменцы, но и жители Урая, Сургута, Нижневартовска и Ханты-Мансийска. Также на встречу приезжали ученики ялуторовской специализированной школы для слепых и слабовидящих детей. Всего около 50-ти человек. Конкурсантов оценивали специалисты областной библиотеки для слепых и тифлопедагог спецшколы.