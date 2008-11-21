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Незрячих тюменцев проверили на грамотность

21 ноября 2008, 11:10
Самого образованного инвалида по зрению определили на пятом областном конкурсе по Брайлю. Лучшим среди экс-призёров (победителей прошлых лет) стала пенсионерка Алевтина Козлова.
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Тюмень

В номинации лидеров городских состязаний победил Денис Кузнецов.

На региональный конкурс были приглашены не только тюменцы, но и жители Урая, Сургута, Нижневартовска и Ханты-Мансийска. Также на встречу приезжали ученики ялуторовской специализированной школы для слепых и слабовидящих детей. Всего около 50-ти человек. Конкурсантов оценивали специалисты областной библиотеки для слепых и тифлопедагог спецшколы.

В первом туре участники в течение одной минуты должны были прочитать как можно больше слов рельефно-точечного шрифта. Во второй части конкурсанты продемонстрировали свою грамотность посредством письменного диктанта. Призёрам состязания вручили денежные премии. Победители увезли с собой четыре тысячи рублей.

Кроме того, в рамках конкурса участники прослушали историю игр прошлых лет, а также посмотрели фильм о значимости Брайля в наши дни.

Главным организатором мероприятия выступила областная первичная организация Всероссийского общества слепых во главе с Галиной Тунгусовой. Финансовую поддержку конкурсу оказал департамент социального развития, а также областной комитет по культуре.

Напомним, что впервые подобный конкурс состоялся в 1999 году. В этот год Луи Брайлю исполнилось 190 лет со дня рождения. Он на десять лет младше великого писателя Александра Пушкина.

#Новости#Инвалиды#Тюмень#Ксения#Общество
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