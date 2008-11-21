Международные стипендии Фонда Форда ждут тюменских участников

Об этом заявила директор Программы Оксана Орачева на презентации в офисе Благотворительного Фонда развития города Тюмени.
Напомним, данная программа оплачивает обучение и предоставляет стипендию на проживание, медицинскую страховку, средства на проезд к месту учебы и обратно, приобретение компьютера, книг и др. К участию в конкурсе приглашаются люди, обладающие активной жизненной позицией и академическими способностями, с ограниченными физическими возможностями, беженцы и вынужденные переселенцы и др. На поддержку Программы могут рассчитывать те, чей доступ к высшему образованию затруднен в силу объективных причин: социальных, культурных, исторических, семейных, экономических. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 17 января 2009 г. включительно (дата определяется по почтовому штемпелю).
Конкурсный отбор проводится на русском языке, что значительно расширяет диапазон участников. Кроме того, нет никаких ограничений по выбору вуза, в котором соискатель собирается учиться, все, что нужно – это обосновать свой выбор.
Как пояснила Оксана Орачева, в результате 8-ми конкурсов было отобрано 232 кандидата. В основном, это люди из малых городов и поселков. Конкурс на место довольно высок, в среднем – 12 человек на место. Около 60 % русских участников учатся в родной стране. Выбор места обучения обусловлен сугубо личными возможностями студента. Среди остальных стран нет явного лидера. Популярностью пользуются США, Великобритания, Австралия, Голландия, Германия, Швеция и даже Мексика. Возраст участников также разнообразен – от 19 до 81 года.
Такой «ассортимент» студентов положительно сказывается и на качестве обучения, поскольку преподаватели вынуждены готовиться к занятиям более качественно, ориентируясь на разные социальные группы.