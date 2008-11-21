Международные стипендии Фонда Форда ждут тюменских участников

Напомним, данная программа оплачивает обучение и предоставляет стипендию на проживание, медицинскую страховку, средства на проезд к месту учебы и обратно, приобретение компьютера, книг и др. К участию в конкурсе приглашаются люди, обладающие активной жизненной позицией и академическими способностями, с ограниченными физическими возможностями, беженцы и вынужденные переселенцы и др. На поддержку Программы могут рассчитывать те, чей доступ к высшему образованию затруднен в силу объективных причин: социальных, культурных, исторических, семейных, экономических. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 17 января 2009 г. включительно (дата определяется по почтовому штемпелю).