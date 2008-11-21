Дни еврейской культуры стартовали в Тюмени

Праздничный концерт начали ученики эстрадного ансамбля "Фламинго", показавшие зрителям танец под национальную песню. Далее на сцену вышел сотрудник челябинской еврейской религиозной общины – идиш-бард Владимир Торчинский, исполнивший стихи и песни, посвященные еврейскому народу.
Украшением концерта стали артисты театра драмы и комедии Тюмени. Спектакль "Еврейский анекдот" заставил зрителей смеяться до слез.
В завершение праздничной программы, слово предоставили музыковеду Тюменской Филармонии - Надежде Коваленко. Она представила зрителям струнное трио Игоря Колбина. Музыканты исполнили пьесу "Каприз еврейской скрипки" и танго "Утомленное солнцем".
До и после концерта зрители могли посетить выставку предметов культа иудаизма и фотоэкспозицию работ израильского скульптора Франка Мейслера.