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Дни еврейской культуры стартовали в Тюмени

21 ноября 2008, 14:41
20 ноября в Тюменской Синагоге состоялось открытие дней еврейской культуры.
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Тюмень

Праздничный концерт начали ученики эстрадного ансамбля "Фламинго", показавшие зрителям танец под национальную песню. Далее на сцену вышел сотрудник челябинской еврейской религиозной общины – идиш-бард Владимир Торчинский, исполнивший стихи и песни, посвященные еврейскому народу.

Украшением концерта стали артисты театра драмы и комедии Тюмени. Спектакль "Еврейский анекдот" заставил зрителей смеяться до слез.

В завершение праздничной программы, слово предоставили музыковеду Тюменской Филармонии - Надежде Коваленко. Она представила зрителям струнное трио Игоря Колбина. Музыканты исполнили пьесу "Каприз еврейской скрипки" и танго "Утомленное солнцем".

До и после концерта зрители могли посетить выставку предметов культа иудаизма и фотоэкспозицию работ израильского скульптора Франка Мейслера.

#Новости#Тюмень#Таня#Культура
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