21 ноября - Всемирный день приветствий

Кажется, что такой забавный праздник не может не радовать, тем более, что приветствия народов мира имеет потаенный глубокий смысл. В словах люди разных национальностей подчеркивают, что для них наиболее значимое в жизни. Для русских - здоровье, от сюда и наше "Здравствуй!", т.е. живи в здравии. Для англичан и американцев - это труд («How do you do» - в дословном переводе значит: «Как ты делаешь?»). Для итальянцев – стабильность ("Come sta",- что значит: "Как стоишь?"), а для французов, наоборот, - перемены ("Comment ca va", - что можно перевести: "Как это идет?»). Для арабов, так же, как и для некоторых африканских народов – мир ("Salaam alei-kun!"- "Мир вам!").