21 ноября - Всемирный день приветствий

Сегодня весь мир отмечает день приветствий - дружелюбный и добрый праздник. Праздник отмечается ежегодно с 1973 года. Его придумали два брата-американца - Майкл и Брайен Маккомак - в самый разгар холодной войны, в знак протеста против усиления международной напряженности. Они разослали письма с приветствиями во все части света. В письмах содержалась просьба отправить подобное послание еще нескольким людям. Таким необычным образом братья выступали против международной напряженности.
Жители разных стран поддержали оригинальную акцию в борьбе за мир, а по обоюдному решению правителей многих государств мира 21 ноября провозгласили Всемирным днем приветствий. Сейчас в этом празднике участвуют более 140 стран мира.
Подарите себе и окружающим шквал положительных эмоций и заряд хорошего настроение. Не поскупитесь на слова и улыбку, поприветствуйте в этот день от всей души хотя бы 10 незнакомцев.
Кажется, что такой забавный праздник не может не радовать, тем более, что приветствия народов мира имеет потаенный глубокий смысл. В словах люди разных национальностей подчеркивают, что для них наиболее значимое в жизни. Для русских - здоровье, от сюда и наше "Здравствуй!", т.е. живи в здравии. Для англичан и американцев - это труд («How do you do» - в дословном переводе значит: «Как ты делаешь?»). Для итальянцев – стабильность ("Come sta",- что значит: "Как стоишь?"), а для французов, наоборот, - перемены ("Comment ca va", - что можно перевести: "Как это идет?»). Для арабов, так же, как и для некоторых африканских народов – мир ("Salaam alei-kun!"- "Мир вам!").
Любое приветствие также сопровождается каким-либо действием. В каждом народе свои традиции и обычаи, ритуалы приветствия. Так например, в Новой Зеландии маори трутся носами. Эскимосы ударяют знакомого по голове и плечам. В новогвинейском племени коири щекочут подбородком. Самоанцы обнюхивают встретившегося человека. В африканском племени акамба из Кении плюют друг в друга. Тибетцы при встрече снимают головной убор правой рукой, а левую руку закладывают за ухо и высовывают язык. Иранцы пожимают руки, затем прикладывают правую руку к сердцу. Японцы и корейцы словесное приветствие сопровождают церемониальным поклоном. Латиноамериканцы обязательно обнимаются, а австралийцы довольно энергично пожимают друг другу руку.
Самое распространенное приветствие в Европе, да и во всем мире – рукопожатие. Правда англичане, в отличии то русских, редко подают руку при встречи, ограничиваются легким кивком головы вперед. В Испании приветствие кроме традиционного рукопожатия сопровождается объятиями и громким выражением радости. Итальянцы любят пожимать руки и жестикулировать. Французы даже малознакомых людей при встречи целуют либо приветствуют легким рукопожатием.
Что касается американцев, то они часто приподнимают обе брови вверх при виде знакомого человека, подмигивают или кивают головой. Нередко при встрече жители США пожимают друг другу руки.