Владислав Крапивин встретился с тюменскими школьниками

Тюменские школьники получили возможность не только встретиться с любимым автором, но и задать ему вопросы.
В самом начале встречи состоялась экскурсия по любимым местам писателя, по улицам нашего города - "Знакомыми переулками детства". Ребятам на слайдах показали и улицу Герцена, где рос маленький Славка, и место, на котором стоял тот самый тополь, что "до неба", описанный во многих рассказах Крапивина. Так же памятен для Крапивина Городской сад, в котором будущий писатель очень любил чугунный фонтан в форме журавля, задравшего голову и пускавшего воду. В детстве, смотря на памятник Ленина в Горсаду, писатель думал, что Владимир Ильич днем стоит, а ночевать идет в свой постамент. Без внимания не осталась и река Тура, где Крапивин когда-то купался с друзьями.
Первое свое произведение - "Сашка-какашка, мятая бумажка" - Владислав Петрович написал в 4 года и посвятил его своему другу Сашке. Этот Сашка был первым критиком будущего писателя - увидев новорожденного Славку, он заявил: «Несите его обратно в магазин, это неправильный мальчик, у него же ни одного зуба нет».
«В детстве мы на ходу придумывали игры» - рассказывает Владислав Петрович – «бумажные солдатики, прятки, догонялки, казаки-разбойники, мушкетеры. Конечно, иногда спорили и ссорились, но нам всего хватало для счастья, сами строгали себе мечи и автоматы, сами шили мячи, делали самокаты».
В школу маленький Славка Крапивин ходить не хотел, потому что любил только чтение, а на остальных предметах скучал. У мальчика хромала каллиграфия, с учителями он постоянно спорил.
После того, как Владислав Петрович рассказал о начале своего творческого пути, школьники начали задавать свои вопросы.
А Вас обижали в детстве?
"Конечно, некоторые дразнили, недолюбливали, не любили начитанных. А куда деваться, в детстве ведь бывают не только радости, но и неприятности"
А животные у Вас есть?
"Собака Султан - зимой на лыжах в упряжке возил! Сейчас пожилой кот Тяпа, а еще много знакомых петухов и коз, о которых, кстати, написано в моих книгах"
А какие книжки Вы в детстве любили?
"Самой любимой был "Пушкинский календарь", еще очень нравились: "Остров Сокровищ", "Путешествие Гулливера", "Золотой ключик"
А почему Вы решили стать именно писателем?
"Однажды я подумал, что писать книги, наверное, еще интереснее, чем их читать, вот и решил сочинять, мне тогда лет 7 было"
Как выяснилось, после окончания школы Владислав Петрович хотел стать учителем, потом моряком, но, в конце концов, поступил на журналистику.
"В детстве я мечтал стать капитаном дальнего плавания, и поэтому организовал отряд "Каравелла" - детскую организацию, занимающуюся морским делом. Ребята построили уже немало парусников и яхт, снимали фильмы, писали книги" – рассказал Владислав Крапивин.
Школьников интересовало, кто же является музой писателя. "Музой всегда была моя мама, она постоянно была рядом со мной" – признался Владислав Петрович.
После окончания встречи юные тюменцы получили автограф любимого писателя.