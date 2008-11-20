Владислав Крапивин встретился с тюменскими школьниками

В самом начале встречи состоялась экскурсия по любимым местам писателя, по улицам нашего города - "Знакомыми переулками детства". Ребятам на слайдах показали и улицу Герцена, где рос маленький Славка, и место, на котором стоял тот самый тополь, что "до неба", описанный во многих рассказах Крапивина. Так же памятен для Крапивина Городской сад, в котором будущий писатель очень любил чугунный фонтан в форме журавля, задравшего голову и пускавшего воду. В детстве, смотря на памятник Ленина в Горсаду, писатель думал, что Владимир Ильич днем стоит, а ночевать идет в свой постамент. Без внимания не осталась и река Тура, где Крапивин когда-то купался с друзьями.