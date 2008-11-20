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В Тюмени провели уникальную операцию на сердце

20 ноября 2008, 16:00
Уникальную операцию на сердце провели тюменские хирурги. У пациентки – пятилетней девочки – был сложный врожденный порок сердца.

При операции врачи применили щадящий косметический боковой срез. Как рассказал корреспонденту главный кардиохирург области Кирилл Горбатиков, стандартная методика, используемая врачами в этом случае, - это продольный распил грудины. После уникальной операции у девочки остался лишь небольшой шрам подмышкой, и в будущем он будет практически незаметен под рукой.

Отметим, что подобная операция прошла впервые в России. Она длилась более пяти часов. На операции присутствовал детский кардиохирург из Томска, который высоко оценил новую методику. Как рассказал Кирилл Горбатиков, новая технология – щадящий косметический доступ – была разработана в Леоне во Франции около пяти лет назад.

Планируется, что операция с применением уникальной технологии будет проводиться пациентам области бесплатно за счет фонда обязательного медицинского страхования. Реальная же стоимость операции – 180 тысяч рублей.

Сегодня прооперированная девочка уже готовится к выписке. Кардиохирурги надеются, что у девочки больше не будут проблем с сердцем.

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