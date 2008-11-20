В Тюмени провели уникальную операцию на сердце

Отметим, что подобная операция прошла впервые в России. Она длилась более пяти часов. На операции присутствовал детский кардиохирург из Томска, который высоко оценил новую методику. Как рассказал Кирилл Горбатиков, новая технология – щадящий косметический доступ – была разработана в Леоне во Франции около пяти лет назад.