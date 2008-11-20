Тюменцам нравятся занятия в лингвистическом центре "РИО"

Учиться стало комфортнее! Подробности можно узнать по телефону 64-78-15.
Преподаватели центра «подтянут» детей по английскому, французскому и немецкому языкам с начального уровня до продвинутого, подготовят старшеклассников к ЕГЭ, проведут интенсивные курсы для взрослых.
Недавно сотрудники РИО-центра провели анкетирование. Их интересовало, нравится ли ученикам заниматься в РИО-центре, чему они хотят научиться и что хотели бы изменить в работе центра.
Как выяснилось, учиться в лингвистическом центре "РИО" нравится и детям, и взрослым. Участники анкетирования отметили позитивный настрой и невозмутимость преподавателей, большое количество творческих заданий и веселую атмосферу на занятиях. Респонденты хотят в совершенстве изучить иностранные языки, а в работе РИО-центра их все устраивает.