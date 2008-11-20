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Тюменские гастарбайтеры могут остаться без работы

20 ноября 2008, 14:24
В ситуации мирового финансового кризиса строительные организации переживают тяжелые дни.
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Тюмень

Народ не готов покупать готовые площади даже по сниженной цене, ипотечные кредиты выдаются лишь под огромные проценты. В ряде крупных компаний работников увольняют, либо отправляют в бессрочный отпуск без содержания.

В первую очередь, увольнения коснутся иностранных работников. Как пояснил NashGorod.ru директор департамента занятости населения Тюменской области Сергей Кабанов, работодатели имеют полное право уволить сотрудника, если в этом случае не нарушают условия трудового договора. Дальнейшей судьбой приглашенного гастарбайтера занимается миграционная служба.

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