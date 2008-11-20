Тюменские бизнесмены учатся ведению ВЭД

Основная задача проекта – это дать тюменским бизнесменам необходимые теоретические знания в вопросах ВЭД.
17-18 ноября прошел семинар «Проектирование вывода нового продукта на зарубежный рынок». Тюменских бизнесменов интересовала «правильная» организация работы по запуску нового продукта, как подбирать экспертов для опроса, какой вариант бизнес-плана может удовлетворить зарубежного партнера, где можно найти шаблоны ключевых документов.
Преподаватель семинара эксперт по управлению проектами и процессами Консалтинговой группы «Лекс» Константин Тютюнов отметил, что в мире популярна 6 шаговая модель запуска новых продуктов. На каждом из шагов предусматриваются оформление специальных документов: «Концепция», «Анализ реализуемости», «Бизнес-кейс», «Бизнес-план» и т.д. Создать «стандартные документы» подходящие всем предприятиям достаточно просто, но вот возможность их применения под большим вопросом.
В каждой отрасли, у каждого продукта и предприятия есть множество особенностей, которые требуют серьезной адаптации любого документа. В одном случае важнее юридическая экспертиза реализуемости идеи, в другом, экономическая эффективность, в третьем, технологические возможности. Каждый из случаев требует своего формата и содержания документа. Стандартными можно сделать только общие требования к содержанию такого документа.
Следующий семинар «Как начать внешнеэкономическую деятельность. Внешнеэкономическая сделка - этапы, оформление и реализация» состоится 24-25 ноября. Преподаватель эксперт в области логистики и ВЭД, П. Травинский г. Москва Участие бесплатное. Зарегистрировать можно по тел. 46-19-20 (Юлия Курагина).