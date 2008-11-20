Тюменские бизнесмены учатся ведению ВЭД

В каждой отрасли, у каждого продукта и предприятия есть множество особенностей, которые требуют серьезной адаптации любого документа. В одном случае важнее юридическая экспертиза реализуемости идеи, в другом, экономическая эффективность, в третьем, технологические возможности. Каждый из случаев требует своего формата и содержания документа. Стандартными можно сделать только общие требования к содержанию такого документа.