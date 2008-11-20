Федор Селиванов: Философия в Тюмени развивается активно

Как проходит «философская жизнь» в Тюмени решил выяснить корреспондент Nashgorod. ru в международный день философии – 20 ноября.
Начнем с того, что международный день философии — это, наверное, один из самых необычных праздников в мире. Он возник шесть лет назад по инициативе ЮНЕСКО и с тех пор отмечается каждый год в третий четверг ноября, оставаясь, по крайней мере, у нас в России своего рода профессиональным праздником философов, так же как, например, День строителя, журналиста или пожарника. Нас, обычных людей, он вроде бы не касается... И все же философия – это настолько многостороннее понятие, что, пожалуй, можно сказать, оно касается всех. Практически все опрошенные мной студенты, воспринимают философию с двух сторон: как науку, от которой приходится «вешаться» на экзамене, и как образ мышления, в соответствии с которым они живут. Думаю, второе определение будет ближе обычным обывателям.
Но, не надо забывать, что философия - прежде всего наука, и наука очень важная. Она внесла большой вклад в духовное развитие человечества. Наша обычная жизненная философия основана на том, что вывели ученые-философы много лет назад. Нас волнуют проблемы, обсуждаемые философами на протяжении всей истории.
Как же развивается философия как наука у нас в Тюмени? «Активно развивается!» - заверяет заслуженный деятель науки РФ, доктор философских наук, писатель, профессор ТГИИК Федор Андреевич Селиванов – «Постоянно выходят монографии, докторские диссертации, проводятся конференции».
А началось все в конце 1960-х годов. «Это было время великих свершений, открытий нефте- и газовых месторождений на севере Тюменской области. В Тюмени господствовала атмосфера поиска, дерзаний и надежд, преодоления невероятных трудностей» - пишет Федор Андреевич в своей статье.
В 1997 году было открыто тюменское отделение Российского философского общества. По всей России открывались такие отделения, но тюменское было одним из первых. Основателем его стал Федор Андреевич Селиванов. Это и положило начало зарождению философской жизни в Тюмени.
«Мы начали проводить конференции, круглые столы, собрания, где делали доклады. Сейчас в философском обществе 40 членов. Мы направляем научные исследования и у нас есть замечательные философы, просто выдающиеся по своим результатам» – говорит Федор Андреевич.
В Тюмени к философии хорошее отношение.
«Власть всегда поддерживала философов. У меня жалоб нет. Плохо только что в ВУЗах сокращаются часы на преподавание философии» - посетовал Федор Андреевич.
А что же делает философия для обычных людей? В своей статьей из сборника материалов Всероссийского симпозиума « Этика, мораль, нравственность: Россия и современный мир» Федор Андреевич рассказывает об интересном случае. Кафедра философии ТИИ несколько лет шествовала над бригадой строителей. Философы пришли в коллектив строителей и сказали: «Хотим жить вашими интересами и знать эти процессы, помогать направлять их».
«Рабочие поначалу оробели: неслыханное и невиданное дело – профессор, кандидаты наук пришли, как хоть с ними говорить то, еще и философы» - пишет Федор Андреевич.
Каждую неделю преподаватели проводили в бригаде политинформацию, приносили журналы с новыми публикациями писателей. Сначала строители просто слушали. А на кафедре думали, как расшевелить людей. Стали приходить и после работы. И результат на лицо: « за эти годы в бытовке строителей после рабочего дня побывали многие тюменские писатели, поэты, художники, музыканты. Преподаватели вместе с рабочими сходили не на один спектакль, посетили не одну выставку, провели не одно обсуждение прочитанной книги. Пожалуй, сейчас можно говорить о самом главном результате такого содружества: возросла общественная активность людей, уже они сами что-то предлагают провести совместно с кафедрой. Люди стали добрее, открытее, коллектив стал, а не просто бригада»
Для Федора Андреевича философия – это его жизнь. Свой путь в нее он называет гладким: «Учился я в Красноярском крае, в глубинке, поселок Раздолинск. Тогда очень много читали. Был у меня друг, Гриша Шатров, он где-то добыл книгу Гельвеция об уме. Мы стали читать, читали вслух и обомлели – как интересно! Про ум написано, про человека. Мы этого никогда и не слышали. Обалдели от этой книги. Потом мне попалось книга Вольтера, философские повести «Кандид», «Микромегас», «Задиг». Потом книга советского философа Александрова о Мелецкой школе. Все это мы проглотили. Оказывается философия такая интересная. Я и поступил в Томский университет на философское отделение. Так что у меня путь в философию был довольно гладкий, проложенный еще с юношеских лет».
Для развития философской жизни в Тюмени, по мнению Федора Андреевича, нужно открытие философского факультета. У тюменцев есть ученый совет по защите докторских диссертаций по философии, где принимаются и кандидатские диссертации, но факультет бы не помешал. Также Федор Андреевич, считает, что необходимо, чтобы СМИ занялись пропагандой философии: «Сейчас не хватает людям идей. Все говорят идеи, национальные идеи и прочее. А откуда им появляться? Если философов не приглашают выступать в газетах. Вот ладно «Тюменская область сегодня» все время со мной сотрудничают, потому что там редактор сам философ. Поэтому я там постоянно печатаюсь на философские темы».
Вот такая вот наша Тюмень философская – объединяет в себе сотни тысячи маленьких философий каждого и одну большую философию всего города.