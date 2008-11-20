Федор Селиванов: Философия в Тюмени развивается активно

Начнем с того, что международный день философии — это, наверное, один из самых необычных праздников в мире. Он возник шесть лет назад по инициативе ЮНЕСКО и с тех пор отмечается каждый год в третий четверг ноября, оставаясь, по крайней мере, у нас в России своего рода профессиональным праздником философов, так же как, например, День строителя, журналиста или пожарника. Нас, обычных людей, он вроде бы не касается... И все же философия – это настолько многостороннее понятие, что, пожалуй, можно сказать, оно касается всех. Практически все опрошенные мной студенты, воспринимают философию с двух сторон: как науку, от которой приходится «вешаться» на экзамене, и как образ мышления, в соответствии с которым они живут. Думаю, второе определение будет ближе обычным обывателям.