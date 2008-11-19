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Юные тюменцы представили «Осенние мотивы в живописи и флористике»

19 ноября 2008, 15:50
Отраслевая тематическая выставка изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Осенние мотивы в живописи и флористике» в восьмой раз проходит в Тюмени при активном участии юных горожан.
Сюжет
Тюмень

Какой эта осень явилась воспитанникам 19 учреждений Управления по спорту и молодежной политике города поведали не только их многочисленные работы. Разнообразные техники исполнения, выбранные молодыми тюменскими художниками, не менее «красноречивы». Осень гуашью и акварелью, бисером и бумажной филигранью, росписью и сухой пастелью, ковровой вышивкой и берестяной пластикой… Голубоглазая рыжеволосая осень – таков ключевой образ выставки. Многообразие форм, насыщенность цвета в своем посыле мужественно противостоят природе: красота не увядает.

Работы можно увидеть в ДЮЦ «Радуга» по ул. Курчатова 1 до 28 ноября, когда состоится закрытие выставки. Представленные работы будут оценены жюри, в состав которого входят тюменские педагоги по изобразительному и декоративно-прикладному творчеству. Награждение победителей пройдет по возрастным категориям: от 6 до 10 лет, от 11 до 13 лет и от 14 до 17 лет.

#Новости#Выставки#Тюмень#Таня#Культура
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