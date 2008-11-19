Юные тюменцы представили «Осенние мотивы в живописи и флористике»

Работы можно увидеть в ДЮЦ «Радуга» по ул. Курчатова 1 до 28 ноября, когда состоится закрытие выставки. Представленные работы будут оценены жюри, в состав которого входят тюменские педагоги по изобразительному и декоративно-прикладному творчеству. Награждение победителей пройдет по возрастным категориям: от 6 до 10 лет, от 11 до 13 лет и от 14 до 17 лет.