В Тюмени создадут электронный каталог библиотечных фондов

Библиотеками Тюмени ведется работа по созданию электронного каталога и электронных карточек.
На сегодняшний день база данных электронного каталога учетных единиц фонда библиотек города Тюмени составляет 33366 записей, охватывающих 72816 экземпляров (книг, журналов, компакт-записей, аудио- и видеокассет, карт).
Уже создана база данных электронной систематической картотеки статей, насчитывающая на 1 сентября 2008 года 30111 записей, сообщает пресс-служба главы администрации города.
С сентября текущего года МУК «Централизованная городская библиотечная система» стала полноправным членом общероссийского проекта МАРС (Межрегиональная аналитическая роспись статей).
Также МУК «Централизованная городская библиотечная система» является участником проекта «Открытый мир информационных технологий», в рамках которого было реализовано и проведено 135 семинаров по повышению компьютерной грамотности среди социально не защищенных слоев населения: инвалидов, пенсионеров, временно не работающих, студентов и школьников.
Кроме того, библиотеки города имею четыре выхода в Интернет и 14 официальных электронных адресов. А с 2008 года в полном объеме начал свою работу сайт Тюменской централизованной городской библиотечной системы - http://www.citilib-tyumen.ru.