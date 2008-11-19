nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменским артистам тесно в филармонии

19 ноября 2008, 10:19
Реконструированное здание тюменской филармонии эксплуатируется уже более пяти лет. Каждый день здесь идут концерты и репетиции, поэтому, местами уже требуется проведение ремонта.
Сюжет
Тюмень

Об этом рассказал корреспонденту Nashgorod.ru директор филармонии Михаил Бирман.

Просчеты в конструкции зала были видны сразу, на неудобный обзор и узкие проходы между рядами зрители жаловались с первого дня открытия филармонии. Однако теперь видны и более существенные недостатки. Так, в органном зале протекает кровля, и вопрос о том, удастся ли сохранить инструмент, теперь зависит только от руководства филармонии.

Кроме того, в отличие от артистов драмтеатра, которые теперь обладают шикарной площадью, филармонии явно не хватает репетиционной базы. Ансамбль танца «Зори Тюмени» проводит репетиции в ДК «Строитель», а вокальный коллектив «Санрайз» - в колледже искусств. Если в Тюмени все же удастся создать симфонический оркестр, то возникнет вопрос о поиске территории для репетиций еще 120-ти человек.

Как пояснил Михаил Бирман, несколько лет назад предполагалось воздвижение пристроек к основному зданию, для репетиционных помещений. Однако дальше разговоров дело не двинулось. «Тем не менее, - говорит директор филармонии, - люди нас любят и помнят. В Тюмени сформировалась музыкальная среда. Появились тысячи людей, которые не мыслят себя без классической музыки. Они есть, благодаря тому, что у них есть возможность ходить на концерты, слушать то, что им нравится».

#Новости#Филармония#Тюмень#Ксения#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25