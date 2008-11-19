Тюменским артистам тесно в филармонии

Об этом рассказал корреспонденту Nashgorod.ru директор филармонии Михаил Бирман.
Просчеты в конструкции зала были видны сразу, на неудобный обзор и узкие проходы между рядами зрители жаловались с первого дня открытия филармонии. Однако теперь видны и более существенные недостатки. Так, в органном зале протекает кровля, и вопрос о том, удастся ли сохранить инструмент, теперь зависит только от руководства филармонии.
Кроме того, в отличие от артистов драмтеатра, которые теперь обладают шикарной площадью, филармонии явно не хватает репетиционной базы. Ансамбль танца «Зори Тюмени» проводит репетиции в ДК «Строитель», а вокальный коллектив «Санрайз» - в колледже искусств. Если в Тюмени все же удастся создать симфонический оркестр, то возникнет вопрос о поиске территории для репетиций еще 120-ти человек.
Как пояснил Михаил Бирман, несколько лет назад предполагалось воздвижение пристроек к основному зданию, для репетиционных помещений. Однако дальше разговоров дело не двинулось. «Тем не менее, - говорит директор филармонии, - люди нас любят и помнят. В Тюмени сформировалась музыкальная среда. Появились тысячи людей, которые не мыслят себя без классической музыки. Они есть, благодаря тому, что у них есть возможность ходить на концерты, слушать то, что им нравится».