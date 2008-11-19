Тюменским артистам тесно в филармонии

Как пояснил Михаил Бирман, несколько лет назад предполагалось воздвижение пристроек к основному зданию, для репетиционных помещений. Однако дальше разговоров дело не двинулось. «Тем не менее, - говорит директор филармонии, - люди нас любят и помнят. В Тюмени сформировалась музыкальная среда. Появились тысячи людей, которые не мыслят себя без классической музыки. Они есть, благодаря тому, что у них есть возможность ходить на концерты, слушать то, что им нравится».