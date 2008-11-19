Тюменские предприятия получили свои награды в конкурсе «Растим смену»

Конкурс был объявлен еще в июле 2008 года и проходил для предприятий и организаций - работодателей города Тюмени. Участниками конкурса могли стать тюменские предприятия и организации любых форм собственности. Задачами конкурса были: развитие социального партнерства на рынке труда, создание условий для развития структуры временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет и создание положительного имиджа предприятий и организаций – участников конкурса. Оценивались предприятия по количеству предоставленных для несовершеннолетних мест и по качеству системы трудового воспитания несовершеннолетних.
Со вступительным словом выступила Вера Михайловна Порсикова - главный специалист отдела молодежной политики Управления: «Конкурс объединил нас в большом деле занятости молодежи. Это очень важно, ведь это первая проба подростков себя на работе. На следующий год конкурс снова состоится и, будем надеяться, что участников станет еще больше». Галина Владимировна Кузьмичева – заместитель руководителя управы центрального АО вручила благодарственные письма и сувениры предприятиям со своего округа и выразила им свою благодарность: «Столько много усилий приложено, конкурс был очень сложным. Приятно, что он все-таки состоялся. Важно, что каждое учавствовавшее предприятия, выделяет малые рабочие места и уделяет внимание подрастающему поколению».
По словам Сергея Сергеевича Юрлова – заместителя директора молодежной биржи труда, этот конкурс своеобразный стимул работодателям продолжать работать с подростками.
После перешли к самой церемонии награждения. Сертификат на сумму 10 000 рублей и поощрительные призы получил центр внешкольного развития «Чайка»; третье место досталось ООО «Партнер-маркет» и они получили сертификат на 20 000 рублей, второе место – ООО Пчелка и 30 000 рублей. И, наконец, абсолютным победителем стал ОАО «Тюменский хлебокомбинат». Он получил сертификат на 45 000 рублей. Кроме того, всем победителям были вручены дипломы, цветы и благодарственные ленточки.
Напоследок организаторы еще раз выразили надежду, что участников на следующий год станет больше и предложили всем поднять за это по бокалу шампанского. На такой праздничной ноте церемония награждения была закончена.