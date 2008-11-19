Тюменские предприятия получили свои награды в конкурсе «Растим смену»

Со вступительным словом выступила Вера Михайловна Порсикова - главный специалист отдела молодежной политики Управления: «Конкурс объединил нас в большом деле занятости молодежи. Это очень важно, ведь это первая проба подростков себя на работе. На следующий год конкурс снова состоится и, будем надеяться, что участников станет еще больше». Галина Владимировна Кузьмичева – заместитель руководителя управы центрального АО вручила благодарственные письма и сувениры предприятиям со своего округа и выразила им свою благодарность: «Столько много усилий приложено, конкурс был очень сложным. Приятно, что он все-таки состоялся. Важно, что каждое учавствовавшее предприятия, выделяет малые рабочие места и уделяет внимание подрастающему поколению».