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Таджиков оставили без путеводителя по Тюмени

19 ноября 2008, 16:12
Тематический путеводитель для мигрантов выпустила областная общественная организация «Союз – интеграция братских народов».
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Тюмень

Небольшая брошюра объемом 32 страницы будет распространяться во всех отделах управления миграционной службы, вокзалах, аэропортах и национальных объединениях города. Как рассказали корреспонденту в организации, 4 тысячи экземпляров путеводителя отправлены почтой в Тобольск, Ишим и Ялуторовск. Всего же выпущено 10 тысяч.

Из брошюры мигранты узнают, куда обратиться за помощью, как встать на миграционный учет, что необходимо сделать в первые дни, находясь в стране, как получить российское гражданство, устроиться на работу и получить медицинскую помощь. Путеводитель содержит все необходимые мигрантам адреса.

Отметим, что вступление путеводителя напечатано на русском, украинском, белорусском и казахском языках. Создатели также планировали сделать его доступным для выходцев из Таджикистана. Помешало то, что найти при печати таджикские шрифты не удалось…

#Новости#Мигранты#Тюмень#Ксения#Общество
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