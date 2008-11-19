Таджиков оставили без путеводителя по Тюмени

Из брошюры мигранты узнают, куда обратиться за помощью, как встать на миграционный учет, что необходимо сделать в первые дни, находясь в стране, как получить российское гражданство, устроиться на работу и получить медицинскую помощь. Путеводитель содержит все необходимые мигрантам адреса.