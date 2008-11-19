Таджиков оставили без путеводителя по Тюмени

Небольшая брошюра объемом 32 страницы будет распространяться во всех отделах управления миграционной службы, вокзалах, аэропортах и национальных объединениях города. Как рассказали корреспонденту в организации, 4 тысячи экземпляров путеводителя отправлены почтой в Тобольск, Ишим и Ялуторовск. Всего же выпущено 10 тысяч.
Из брошюры мигранты узнают, куда обратиться за помощью, как встать на миграционный учет, что необходимо сделать в первые дни, находясь в стране, как получить российское гражданство, устроиться на работу и получить медицинскую помощь. Путеводитель содержит все необходимые мигрантам адреса.
Отметим, что вступление путеводителя напечатано на русском, украинском, белорусском и казахском языках. Создатели также планировали сделать его доступным для выходцев из Таджикистана. Помешало то, что найти при печати таджикские шрифты не удалось…