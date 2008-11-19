nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Новогодний фестиваль рукодельных подарков приглашает тюменских мастеров!

19 ноября 2008, 11:41
6 декабря с 12.00 до 16.00 в Благотворительном Фонде развития города Тюмени (г. Тюмень, ул. Малыгина, 51) состоится Новогодний фестиваль рукодельных подарков.

Принять участие в Новогоднем фестивале рукодельных подарков горожан приглашает книжный обменник. В "Мастерской Деда Мороза" гости Фестиваля смогут приобрести изделия тюменских мастеров и мастериц: бусы, броши, сумки, коврики в стиле пэчворк, игрушки и многое другое.

Кроме того, по соседству с "Мастерской" состоится мини-распродажа книг из фондов Книжного обменника – по традиции любую книжку можно будет купить за 10 рублей и прочитанное наизусть стихотворение.

Приглашаем мастеров. Аккредитация по телефону: 8- 904 491 11 99

#Новости#Ксения#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25