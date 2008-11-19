Новогодний фестиваль рукодельных подарков приглашает тюменских мастеров!

Принять участие в Новогоднем фестивале рукодельных подарков горожан приглашает книжный обменник. В "Мастерской Деда Мороза" гости Фестиваля смогут приобрести изделия тюменских мастеров и мастериц: бусы, броши, сумки, коврики в стиле пэчворк, игрушки и многое другое.
Кроме того, по соседству с "Мастерской" состоится мини-распродажа книг из фондов Книжного обменника – по традиции любую книжку можно будет купить за 10 рублей и прочитанное наизусть стихотворение.
Приглашаем мастеров. Аккредитация по телефону: 8- 904 491 11 99