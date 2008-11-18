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В Тюменской филармонии наградили самых «музыкальных» журналистов

18 ноября 2008, 15:48
В Тюменской филармонии подвели итоги открытого конкурса журналистских работ «Музыка и время», посвященного 50-летнему юбилею филармонии.
Сюжет
Тюмень

Напомним, что конкурс был призван познакомить широкую общественность с деятельностью филармонии, а также обратить внимание на актуальные проблемы концертной жизни, вопросы восприятия классического музыкального искусства и его места в современном музыкальном мире.

В органном зале филармонии собрались самые «музыкальные» и «культурные» представители пишущей братии Тюмени. Девушки в золотых платьях подавали журналистам шампанское, приглашенные общались легко и непринужденно - представителям СМИ всегда есть, что обсудить.

Победители конкурса - Рафаэль Гольдберг, Елизавета Ганопольская, Кира Калинина, Юлия Конкина, Анатолий Омельчук, Татьяна Оносова, Ирина Пермякова, Ирина Тарабаева, Юрий Хозяинов, Наталья Грузинцева - получили из рук директора филармонии Михаила Бирмана памятные подарки – ручки с золотыми перьями.

Руководители редакций, сотрудничающих с филармонией, были награждены благодарственными письмами.

«Вы делаете великое дело! Надеюсь, что мы еще многие, многие годы будем работать вместе!» - подвел итог встрече Михаил Бирман.

#Новости#Филармония#СМИ#Тюмень#Ксения#Общество
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