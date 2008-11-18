В Тюменской филармонии наградили самых «музыкальных» журналистов

Напомним, что конкурс был призван познакомить широкую общественность с деятельностью филармонии, а также обратить внимание на актуальные проблемы концертной жизни, вопросы восприятия классического музыкального искусства и его места в современном музыкальном мире.
В органном зале филармонии собрались самые «музыкальные» и «культурные» представители пишущей братии Тюмени. Девушки в золотых платьях подавали журналистам шампанское, приглашенные общались легко и непринужденно - представителям СМИ всегда есть, что обсудить.
Победители конкурса - Рафаэль Гольдберг, Елизавета Ганопольская, Кира Калинина, Юлия Конкина, Анатолий Омельчук, Татьяна Оносова, Ирина Пермякова, Ирина Тарабаева, Юрий Хозяинов, Наталья Грузинцева - получили из рук директора филармонии Михаила Бирмана памятные подарки – ручки с золотыми перьями.
Руководители редакций, сотрудничающих с филармонией, были награждены благодарственными письмами.
«Вы делаете великое дело! Надеюсь, что мы еще многие, многие годы будем работать вместе!» - подвел итог встрече Михаил Бирман.