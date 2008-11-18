В Тюмени восстановят Благовещенский собор "всем миром"

На Руси издревле строили храмы всем миром, сегодня жители Тюмени возрождают древние традиции. В сквере Депутатов около кинотеатра «Современник» на добровольные пожертвования продолжается восстановление взорванного в 1932 году Благовещенского собора.
Каждый желающий может внести свою лепту в строительство божьей обители, достаточно позвонить по номеру 8-809-30-05-777 и в счёт оплаты за домашний телефон от Вас будет перечислено пожертвование в размере 90 рублей. Возвращение к духовным основам – путь долгий и трудный, однако когда-то нужно сделать первый шаг...
Напомним, что Благовещенский собор был построен в 1704 году в городе Тюмени по Указу Петра I, трудами покровителя нашего города святителя Филофея, митрополита Тобольского и Сибирского, напротив здания городской думы (сейчас краеведческий музей). Храм был первым каменным зданием, выстроенным на месте закладки города, стал его украшением и духовным символом. Под собором находилась городская казна. В годы гонений на православную церковь в июле 1932 года Благовещенский собор был взорван и продан на кирпичи. Фундамент собора является сейчас основанием пешеходного моста через реку Тура.
В декабре 2001г. воссоздан приход в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Каждое воскресение на земле предполагаемого строительства, не взирая на Сибирскую погоду, прихожанами читается Акафист Богородице и совершаются крестные ходы.
В декабре 2003 года члены прихода Храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы обратились в областную думу с наказом более 2500 избирателей об оказании помощи в отведении земли под восстановление храма.
3 марта 2004г., был организован выезд депутатов Тюменской областной думы на место предполагаемого строительства. В этот же день на заседании Областной думы наказ избирателей был утвержден.
В течение 2004 и 2005 г. на участке были установлены и освящены крест и временная часовня. К 2007 году заказан и оплачен эскизный проект, оформлены документы на земельный участок.
Восстановление взорванного Благовещенского собора началось в апреле 2007г., к середине 2008г. были погружены 280 свай, выполнен фундамент и выложено 3300 м3 кирпичной кладки (80% общего объема), заказаны купола. Храм строится на народные средства и средства благотворителей.