В Тюмени восстановят Благовещенский собор "всем миром"

Напомним, что Благовещенский собор был построен в 1704 году в городе Тюмени по Указу Петра I, трудами покровителя нашего города святителя Филофея, митрополита Тобольского и Сибирского, напротив здания городской думы (сейчас краеведческий музей). Храм был первым каменным зданием, выстроенным на месте закладки города, стал его украшением и духовным символом. Под собором находилась городская казна. В годы гонений на православную церковь в июле 1932 года Благовещенский собор был взорван и продан на кирпичи. Фундамент собора является сейчас основанием пешеходного моста через реку Тура.