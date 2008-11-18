В Тюмени дан старт молодежному реалити-шоу «Путевка в бизнес»

О своих впечатлениях от проекта на пресс-конференции рассказали и другие участники. Ирина Ткаченко, студентка 5 курса ТюмГНГУ отметила: «Проект «Путевка в бизнес» для меня – это отличная школа жизни. Здесь мы развиваем свои личные и профессиональные качества. Кроме того, мы учимся даже друг у друга. Через такую школу должен обязательно пройти успешный человек». По мнению Рамиля Кабирова, студента 5 курса ТюмГУ, все двенадцать участников проекта – это лидеры с пониманием того, чего они хотят добиться. «Благодаря тренингам мы убедились в том, что сможем прийти к победе. Я вижу нас всех будущими партнерами по бизнесу. На наших плечах в будущем будет развиваться экономика региона, а возможно и страны», – уверенно сказал Рамиль.