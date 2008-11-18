В Тюмени дан старт молодежному реалити-шоу «Путевка в бизнес»

Молодежный телепроект «Путевка в бизнес» стартовал в Тюмени. Главная задача проекта – воспитать у молодежи правильное отношение к предпринимательству, сформировать у будущих деловых людей Тюмени навыки бизнесмена, - сообщают организаторы.
«Путевка в бизнес» - это проект оригинального формата, цикл телевизионных передач. Участники проекта – двенадцать студентов тюменских ВУЗов, прошедших серьезный кастинг и тренинги, которые были организованы с помощью профессионалов из корпорации «Бизнес-Мастер СНГ». Всего в кастинге приняли участие более 80 студентов 3-5 курсов.
Уже прошли съемки первой программы, в которой участникам рассказали о правилах проекта и дали первое задание. Кроме непосредственного участия в телевизионных съемках претендентов на «путевку в жизнь» ждут встречи с ведущими бизнесменами Тюмени и экскурсии по самым успешным предприятиям нашей области. «Участники проекта уже побывали в компании Группа РОСА. Ребята вели себя очень активно, задавали серьезные вопросы на разные темы. Это доказывает то, что они действительно знают, куда идут и чего хотят добиться в жизни», – рассказала Дарья Глухих, представитель Группы РОСА на пресс-конференции, посвященной старту проекта.
Как отметил Вадим Шумков, директор департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области, цель создания подобного проекта – мотивировать молодежь на занятие предпринимательской деятельностью. «Хочешь быть успешным и богатым? Будь им!».
Проект «Путевка в бизнес» интересен уже состоявшимся бизнесменам Тюменской области. «Сейчас очень сложно найти управленцев, которые способны вести дело от создания бизнес-плана до его полной реализации. Мы ищем людей, которые могли бы стать не просто управленцами, а соучредителями. При этом талантливые кадры не знают, как выйти на работодателя, как донести свои идеи и проявить инициативу», – говорит Мария Генцарь, генеральный директор мебельного салона «Атриум», – «такой проект – уникальная возможность для молодежи проявить себя, для нас – найти активных, эффективных и успешных людей».
Телевизионный проект будет состоять из шести телепередач, в каждой из которых участники будут получать сложное бизнес-задание. Двенадцать студентов разделили на две команды, у каждой из них – избранный директор. Свои работы команды будут защищать перед бизнес-жюри. Главным «гнобителем» выступит Игорь Политов, коммерческий директор медиа-холдинга «Радио Западной Сибири»: он укажет участникам на недочеты, будет критиковать выполненные задания. Претендентам на «путевку в бизнес» предстоит посовещаться и уволить участника, который хуже всех справился с обязанностями, побоялся взять на себя ответственность.
Студенты – участники проекта так увлеклись выполнением заданий, что не собираются покидать команду даже после увольнения. «Даже если кто-то будет уволен из нашей команды, то этот человек будет продолжать работу вместе с нами. Пусть даже он не будет участвовать в телесъемках, но задуманный проект мы доведем до конца вместе. Мы не конкурента, мы – партнеры», – заявил Артем Панферов, участник телепроекта «Путевка в бизнес» и директор одной из команд, студент 5 курса ТюмГНГУ. «Мы свои идеи не бросим», - добавила Ольга Романец, участница проекта, студентка 4 курса ТюмГУ.
О своих впечатлениях от проекта на пресс-конференции рассказали и другие участники. Ирина Ткаченко, студентка 5 курса ТюмГНГУ отметила: «Проект «Путевка в бизнес» для меня – это отличная школа жизни. Здесь мы развиваем свои личные и профессиональные качества. Кроме того, мы учимся даже друг у друга. Через такую школу должен обязательно пройти успешный человек». По мнению Рамиля Кабирова, студента 5 курса ТюмГУ, все двенадцать участников проекта – это лидеры с пониманием того, чего они хотят добиться. «Благодаря тренингам мы убедились в том, что сможем прийти к победе. Я вижу нас всех будущими партнерами по бизнесу. На наших плечах в будущем будет развиваться экономика региона, а возможно и страны», – уверенно сказал Рамиль.
Одна из участниц проекта, Дарья Морозова, студентка 3 курса ТГАМЭУП, поделилась своими впечатлениями от тренингов. Больше всего ей запомнились слова Александра Змановского, бизнес-тренера проекта, руководителя Тюменского филиала корпорации «Бизнес-мастер»: человек отличается от животного умением создавать. «Чтобы создать то, что будет полезно для тебя и для общества, нужно приобрести знания и понять все тонкости в области, которая тебя интересует. То есть сначала нужно проработать под руководством состоявшихся, успешных людей, получить от них опыт и наработать свой. А затем уже создавать что-то свое», – считает Дарья.
Впереди участников ждет месяц напряженной работы в проекте, трудности, большие и маленькие открытия. Каждый съемочный день команды будут решать поставленные перед ними бизнес-задачи, анализировать свои результаты и учиться работать в команде. Телепередачи проекта «Путевка в бизнес» тюменцы увидят с 1 по 12 декабря на канале РЕН-ТВ.