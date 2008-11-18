Тюменская филармония приглашает на юбилейный концерт

Накануне Михаил Бирман, директор филармонии, раскрыл секреты предстоящего торжества.
Ничего сверхъестественного тюменцам ожидать не стоит. В концерте примут участие полюбившиеся публике местные коллективы, а также сводный оркестр, которым будет руководить Евгений Шестаков. Пролог и финал будут носить академический характер, а сам концерт пройдет в народном стиле. Тюменцы увидят ансамбль танца «Зори Тюмени», вокально-эстрадный ансамбль «Санрайз», дуэт русских народных инструментов «Лад» и другие коллективы.
Примет участие в концерте и сам Михаил Бирман. В прологе он будет играть вместе с оркестром сочинение Бетховена «Фантазия» для оркестра, хора и солиста. «Это очень интересное произведение, оно как предтеча девятой симфонии Бетховена, может быть, самого грандиозного его сочинения. Мы посчитали, что более яркого сочинения, прославляющего искусство, наверное, нет. Кроме того, оно сложное, написано в традициях фортепианных концертов Бетховена», - прокомментировал Михаил Бирман.