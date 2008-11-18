Тюменская филармония приглашает на юбилейный концерт

Примет участие в концерте и сам Михаил Бирман. В прологе он будет играть вместе с оркестром сочинение Бетховена «Фантазия» для оркестра, хора и солиста. «Это очень интересное произведение, оно как предтеча девятой симфонии Бетховена, может быть, самого грандиозного его сочинения. Мы посчитали, что более яркого сочинения, прославляющего искусство, наверное, нет. Кроме того, оно сложное, написано в традициях фортепианных концертов Бетховена», - прокомментировал Михаил Бирман.