Шедевр русского классического балета «Спящая красавица» – в Тюмени

16 и 17 ноября тюменцы смогли насладиться великолепием постановок. Вершина классического русского балета «Спящая красавица» произвела фурор.
Балет "Спящая красавица" поистине можно отнести к вершине классики русского балета. Музыка к балету была написана великим композитором Чайковским в самый активный период его творческой зрелости. Из года в год "Спящая Красавица" заслуженно завоевывает любовь зрителя разных возрастных групп. И это совершенно неудивительно - история любви, таинство колдовства и магия сильных чувств - вот он мир, в который каждый из нас готов погружаться снова и снова.
Чайковский с увлечением работал над новым произведением. Сюжет сказки, написанной почти двести лет назад французским писателем Шарлем Перро, показался композитору поэтичным и благодарным для музыки. В этом фантастическом мире образов Чайковского привлекала прежде всего возможность воплотить в музыке вечную проблему реальной жизни: борьбу Добра со Злом, торжество светлых идеалов Красоты, Радости, Любви, победу «зримой» жизни над мраком подсознания.
«Спящая красавица» – увлекательная сказка о прекрасной принцессе Авроре (Гюзель Сулеманова), которая засыпает вечным сном, уколовшись о веретено в день празднеств по случаю своего совершеннолетия. Такова месть злой феи Карабос (Алмаз Ахметзянов), которую королевский церемонемейстр Каталабют (Олег Трубицын) забыл пригласить вместе с другими феями на крестины принцессы. Сто лет спустя, с помощью доброй феи Сирени, принц Дезире во время охоты проникает в спящий лес, где видит Аврору и пробуждает её поцелуем. Их счастливая любовь разрушает злые чары феи Карабос.
Мастерство артистов действительно впечатляло. Главными героями «Спящей красавицы» стали Дмитрий Марасанов - отважный принц Дезире, и Виктория Кершис – добрая фея Сирени. А всего в спектакле задействовано более 30 человек.
В финальной картине идет свадьба принцессы авроры и принца Дезире. На торжество пришли герои волшебных сказок: Кот в сапогах и белая Кошечка, Волк и Красная шапочка, принцесса Флорина и Голубая Птица. Своими яркими сольными выступлениями они раскрыли свои образы и заставили зрителей невольно улыбаться: Кошечка-непоседа дразнила хитрого Кота, Красная Шапочка ловко уворачивалась от Серого Волка, а Голубая Птица буквально витала над сценой.
Оформление спектакля целиком соответствует жанру феерического представления, требующего особенной пышности в декорациях и костюмах. Декорации менялись несколько раз за спектакль. В начале постановки это был зал королевского дворца – колонны, богатые золотом стены. Придворные, пышные костюмы Короля и Королевы, изящный Каталабют дополняли образ бального зала. В центре событий, разворачивающихся на сцене, – колыбель новорожденной принцессы.
Атмосфера праздника меняется на зловещую, когда появляется разгневанная Фея Карабос в длинном платье, размахивая черно-красным плащом. Легкая, непринужденная и, тем не менее, волшебная атмосфера сказочного леса создается благодаря другим декорациям. Один из «трюков» постановки — использование в сцене путешествия принца Дезире и Феи Сирени «двойной панорамы», создающей необычный стереоскопический эффект. Это достигалось с помощью полупрозрачного зеленого занавеса, за которым артисты и их действия казались размытыми, фоновыми, и от этого даже загадочными.
Кульминация спектакля – спасение заснувшей красавицы Авроры. Вместе с принцессой просыпается все королевство – туманный занавес поднимается, все оживает и становится ярким, красочным.
Костюмы главных героев не отличались особой сложностью, однако отвечали требованиям классического балета. Платья артистов не должны сковывать движения: традиционным у девушек были пышные пачки. Тем не менее, они были украшены: блестели камнями, были разных цветов. Особым великолепием отличался костюм принцессы Авроры – белое платье, вышитое блестящими камнями, и маленькая изящная корона на голове. К тому же костюмеры постарались создать эффектные наряды для второстепенных персонажей. Так, например, костюмы короля и королевы светились золотой тканью, с длинными бархатно-красными подолами и головными уборами. Особое впечатление произвел костюм злой Феи Карабос, дополняющий ее жуткий образ. Благодаря костюмам были легко узнаваемы герои других сказок.
Балет «Спящая красавица» был исполнен новой, молодой труппой Русского национального балетного театра: ее танцовщикам от 17 до 25 лет. Однако, несмотря на молодость, многие из них уже получили международное признание. Профессионализм, одаренность и энтузиазм молодых артистов позволили коллективу за короткий срок осуществить постановку сложнейших полномасштабных спектаклей шедевров русского классического репертуара: это не только «Спящая красавица» и «Дон Кихот», но и «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Ромео и Джульетта».
Великолепное исполнение балета коллективом Русского национального балетного театра под руководством Заслуженного артиста России, солиста Большого театра России Владимира Моисеева и Заслуженного артиста России Евгения Амосова надолго останется в памяти и сердцах благодарных тюменцев.
Дарья Огороднова