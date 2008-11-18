Шедевр русского классического балета «Спящая красавица» – в Тюмени

Костюмы главных героев не отличались особой сложностью, однако отвечали требованиям классического балета. Платья артистов не должны сковывать движения: традиционным у девушек были пышные пачки. Тем не менее, они были украшены: блестели камнями, были разных цветов. Особым великолепием отличался костюм принцессы Авроры – белое платье, вышитое блестящими камнями, и маленькая изящная корона на голове. К тому же костюмеры постарались создать эффектные наряды для второстепенных персонажей. Так, например, костюмы короля и королевы светились золотой тканью, с длинными бархатно-красными подолами и головными уборами. Особое впечатление произвел костюм злой Феи Карабос, дополняющий ее жуткий образ. Благодаря костюмам были легко узнаваемы герои других сказок.