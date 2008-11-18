О ценах на квартиры в Восточном микрорайоне

Эксперт – аналитик по рынку недвижимости АН «Главная улица» Елена Сергеевна СОБОЛЕВА (тел. 500-503, 790-231)
Застройка Восточного микрорайона началась с середины 80-х годов преимущественно панельными домами 121 серии. Среди кирпичных домов представлены дома ярославского проекта, 86 серии и дома индивидуальной планировки. На сегодняшний день Восточный представляет собой современный спальный район с развитой социальной инфраструктурой. На территории микрорайона есть магазины различного профиля, почта, отделения банков, несколько детских садов, средняя школа с бассейном, детская спортивная школа «Рубин», во дворах имеются оборудованные спортивные и детские площадки. Возможным минусом для жителей Восточного микрорайона в настоящее время является удаленность от центральной части города, сопровождающаяся при этом значительной загруженностью автомагистралей в часы пик. Однако, согласно Генеральному плану города, Восточный микрорайон является одним из перспективных направлений по строительству многоэтажных жилых домов. Это будет способствовать появлению новых маршрутов, что, в свою очередь, решит проблему с транспортом и поможет дальнейшему развитию инфраструктуры микрорайона.
1-КОМН. КВАРТИР В ВОСТОЧНОМ МИКРОРАЙОНЕ
Однокомнатные квартиры в домах 121 серии площадью 34-36 кв.м предлагаются по цене от 1700 до 2200 тысяч рублей. Квартиры в кирпичных домах индивидуальной планировки площадью 40-45 кв.м предлагаются по цене от 1600 до 2050 тыс. рублей. Цена предложения на квартиры в долевом строительстве варьируется от 950 до 2350 тыс. рублей в зависимости от сроков сдачи и от метража квартиры. Стоимость квартир может выходить за указанные пределы, в зависимости от состояния помещения и наличия дополнительных улучшений.
2-КОМН. КВАРТИР В ВОСТОЧНОМ МИКРОРАЙОНЕ
Двухкомнатные квартиры в домах 121 серии площадью 50-52 кв.м продаются по цене от 2500 до 2900 тыс. рублей. Цена предложения в кирпичных домах индивидуальной планировки площадью 60-75 кв.м составляет от 2250 до 3200 тыс. рублей. В долевом строительстве цена предложения составляет от 1700 и до 3000 тыс. рублей в зависимости от сроков сдачи и от метража квартиры. Стоимость квартиры может выходить за указанные пределы, в зависимости от состояния квартиры и наличия дополнительных улучшений.
3-КОМН. КВАРТИР В ВОСТОЧНОМ МИКРОРАЙОНЕ
Трехкомнатные квартиры 121 серии площадью 65-68 кв.м предлагаются по цене от 3200 до 3350 тыс. рублей. Стоимость квартиры в кирпичных домах индивидуальной планировки площадью 90-100 кв.м варьируется в пределах от 3100 до 4600 тыс. рублей. Стоимость квартиры в долевом строительстве составляет от 2600 до 3100 тыс. рублей в зависимости от сроков сдачи и метража квартиры. Стоимость квартиры может выходить за указанные пределы, в зависимости от состояния квартиры и наличия дополнительных улучшений.
СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ КВАРТИР В ВОСТОЧНОМ МИКРОРАЙОНЕ
Стоимость аренды однокомнатных квартир в Восточном микрорайоне варьируется в пределах от 6,5 до 20 тыс. рублей, двухкомнатных – от 15 до 25 тыс. рублей, трехкомнатных – от 17 до 40 тыс. рублей. Цена предложения зависит от ряда ценообразующих критериев: площади, состояния квартиры, наличия или отсутствия бытовой техники и мебели.