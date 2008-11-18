О ценах на квартиры в Восточном микрорайоне

Застройка Восточного микрорайона началась с середины 80-х годов преимущественно панельными домами 121 серии. Среди кирпичных домов представлены дома ярославского проекта, 86 серии и дома индивидуальной планировки. На сегодняшний день Восточный представляет собой современный спальный район с развитой социальной инфраструктурой. На территории микрорайона есть магазины различного профиля, почта, отделения банков, несколько детских садов, средняя школа с бассейном, детская спортивная школа «Рубин», во дворах имеются оборудованные спортивные и детские площадки. Возможным минусом для жителей Восточного микрорайона в настоящее время является удаленность от центральной части города, сопровождающаяся при этом значительной загруженностью автомагистралей в часы пик. Однако, согласно Генеральному плану города, Восточный микрорайон является одним из перспективных направлений по строительству многоэтажных жилых домов. Это будет способствовать появлению новых маршрутов, что, в свою очередь, решит проблему с транспортом и поможет дальнейшему развитию инфраструктуры микрорайона.