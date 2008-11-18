«Молодая гвардия» провела открытую пару в центре Тюмени

Пара получилась открытой во всех отношениях: студенты сели за парты прямо на улице, а прохожие не могли пройти мимо, не улыбнувшись.
Студентам предстояло прослушать три лекции: бурение, английский язык и правоведение. Почему именно эти дисциплины? «Потому что это основополагающие предметы нашей области, наших университетов» - ответил руководитель акции Роман Кайсаров. «Студенчество у всех ассоциируется с парой, а открытая пара – это мечта любого студента, поэтому мы и решили устроить ее сегодня»» - добавил Роман.
Ребятам открытая пара действительно понравилась. Это можно было понять по оживлению в «классе»: ребята шутили, закидывали преподавателей бумажками и самолетиками. В роли преподавателей выступили «молодогвардейцы».
На лекции бурения студенты увидели образец породы, в которой залегает нефть, так же породоразрушающий инструмент – долото. На английском языке все составляли песню, а на правоведении поговорили о конституции. Но всё, конечно, в шуточной форме. В праздник, да еще и на открытой паре, дисциплина не обязательна. Думаю, все студенты согласятся.
В завершение, Роман Кайсаров, руководитель акции, пожелал ребятам оставаться такими же веселыми, поздравил всех с праздником, пожелал напиться квасу, яблочного сока и понастольгировал по своим студенческим годам. Дежурные убрали образовавшийся мусор и все, довольные парой, разошлись.
Напомним, что «Международный день студентов» установлен 17 ноября 1946 года на Всемирном конгрессе студентов, состоявшемся в Праге, в память чешских студентов-патриотов. Конечно, этот праздник ассоциируется у нас, прежде всего, с молодостью, романтикой и весельем, а вот история его, начавшаяся в Чехословакии кровава и печальна. 28 октября 1939 года в оккупированной фашистами Чехословакии, пражские студенты и их преподаватели вышли на демонстрацию, чтобы отметить годовщину образования Чехословацкого государства. Подразделения оккупантов разогнали демонстрацию, при этом был застрелен студент медицинского факультета Ян Оплетал. Похороны Яна Оплетала 15 ноября 1939 года снова переросли в акцию протеста. Десятки демонстрантов были арестованы. 17 ноября гестаповцы и эсэсовцы рано утром окружили студенческие общежития. Более 1200 студентов были арестованы и заключены в концлагерь в Заксенхаузен. Девятерых студентов и активистов студенческого движения казнили без суда в застенках тюрьмы в пражском районе Рузине.