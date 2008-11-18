«Молодая гвардия» провела открытую пару в центре Тюмени

Напомним, что «Международный день студентов» установлен 17 ноября 1946 года на Всемирном конгрессе студентов, состоявшемся в Праге, в память чешских студентов-патриотов. Конечно, этот праздник ассоциируется у нас, прежде всего, с молодостью, романтикой и весельем, а вот история его, начавшаяся в Чехословакии кровава и печальна. 28 октября 1939 года в оккупированной фашистами Чехословакии, пражские студенты и их преподаватели вышли на демонстрацию, чтобы отметить годовщину образования Чехословацкого государства. Подразделения оккупантов разогнали демонстрацию, при этом был застрелен студент медицинского факультета Ян Оплетал. Похороны Яна Оплетала 15 ноября 1939 года снова переросли в акцию протеста. Десятки демонстрантов были арестованы. 17 ноября гестаповцы и эсэсовцы рано утром окружили студенческие общежития. Более 1200 студентов были арестованы и заключены в концлагерь в Заксенхаузен. Девятерых студентов и активистов студенческого движения казнили без суда в застенках тюрьмы в пражском районе Рузине.