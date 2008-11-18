Дома Тюмени почти готовы: «Тюменьжилкомсервис» завершает ремонтный сезон

Добавим, что Управляющая Компания «Тюменьжилкомсервис» одна из первых в этом году получила паспорт готовности к зимнему периоду. Уже в 10 числах сентября комиссии были предоставлены все необходимые документы по подготовке домов к отопительному сезону - отметили в пресс-службе компании, специально для Nashgorod.ru.