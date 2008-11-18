Дома Тюмени почти готовы: «Тюменьжилкомсервис» завершает ремонтный сезон

В этом году Управляющая Компания «Тюменьжилкомсервис» участвует в двух программах по выделению средств на капитальный ремонт: федеральной, которая реализуется согласно закону Российской Федерации № 185-ФЗ «О фонде содействия реформирования ЖКХ» и областной, согласно распоряжению № 1330 – РК «Об утверждении положения о предоставлении субсидий на капитальный ремонт многоквартирных домов г. Тюмени».
По федеральной программе уже заканчивается ремонт дома по адресу ул. Республики, 39. Здесь проведен комплексный ремонт кровли, фасада, инженерных сетей, электросетей, лифтов.
На сегодня «Тюменьжилкомсервис» готовится к ремонтному сезону 2009 года. Уже заключены соглашения на капитальный ремонт 5-ти домов по адресам ул. Коммунаров, 26, ул. Авторемонтная, 41, ул. Полевая, 27, ул. Немцова, 101, ул. Матросова, 27.
Все дома, попадающие в федеральную программу, находились в очень плохом состоянии, их возраст составляет в среднем 25-30 лет.
Отметим, что федеральный закон дает возможность государству полностью передать дом на содержание жильцам в технически исправном состоянии.
Из областного бюджета были выделены средства на ремонт 12-ти домов. В 10-ти из которых, ремонт уже закончен, 2 дома будут сданы к концу ноября. Здесь ремонтируются только аварийные участки: кровля, подъезды, инженерные сети. Финансирование проводится напрямую из бюджета города, все работы выполняются согласно графику.
Добавим, что Управляющая Компания «Тюменьжилкомсервис» одна из первых в этом году получила паспорт готовности к зимнему периоду. Уже в 10 числах сентября комиссии были предоставлены все необходимые документы по подготовке домов к отопительному сезону - отметили в пресс-службе компании, специально для Nashgorod.ru.