Алкотестеры в Тюмень привезут из Санкт-Петербурга

Стоимость одного прибора Санкт-Петербургского производства – около 60-ти тысяч рублей.
Как рассказала корреспонденту Nashgorod.ru инспектор ГИБДД области Анжела Борисова, всего до конца года в область прибудет 102 тестера. Многоразовое использование приборов обеспечат насадки. Питерские трубки будут распространяться не только в Тюмени, но и в других городах области.
Отметим, что сертифицированные алкотестеры позволят с большой точностью определять уровень алкоголя в крови тюменских водителей. Инспекторы смогут на месте, без показаний нарколога, официально фиксировать нарушения.