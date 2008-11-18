Алкотестеры в Тюмень привезут из Санкт-Петербурга

Как рассказала корреспонденту Nashgorod.ru инспектор ГИБДД области Анжела Борисова, всего до конца года в область прибудет 102 тестера. Многоразовое использование приборов обеспечат насадки. Питерские трубки будут распространяться не только в Тюмени, но и в других городах области.