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Алкотестеры в Тюмень привезут из Санкт-Петербурга

18 ноября 2008, 16:52
Первая партия из 20-ти сертифицированных алкотестеров прибудет в Тюмень в ближайшее время.

Стоимость одного прибора Санкт-Петербургского производства – около 60-ти тысяч рублей.

Как рассказала корреспонденту Nashgorod.ru инспектор ГИБДД области Анжела Борисова, всего до конца года в область прибудет 102 тестера. Многоразовое использование приборов обеспечат насадки. Питерские трубки будут распространяться не только в Тюмени, но и в других городах области.

Отметим, что сертифицированные алкотестеры позволят с большой точностью определять уровень алкоголя в крови тюменских водителей. Инспекторы смогут на месте, без показаний нарколога, официально фиксировать нарушения.

#Новости#Автовладельцы#Автомобили#Транспорт#Ксения#Общество
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