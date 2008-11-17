Тюменцы узнали, как работать с немецкими бизнесменами

На сегодняшний день Немецкая Академия занимается двумя важными проектами. Первый - созданием бизнес клуба, который дает немецким предпринимателям возможность выхода на Российский рынок, а так же возможность понять, насколько интересен рынок и стоит ли идти на сотрудничество, а второй - образование бизнес центра в Восточной Европе, который, на льготных условиях, предоставляет площадку для компаний из России и СНГ.