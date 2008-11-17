Тюменцы узнали, как работать с немецкими бизнесменами

Ведущим лектором на нем выступила зам. главы представительства земли Нижняя Саксония и представительства Немецкой Академии менеджмента Нижней Саксонии - Анна Урумян.
Немецкой Академии Нижней Саксонии уже 15 лет. В этом учебном заведении даются знания по специфике деятельности германских бизнесменов, ведется подготовка людей для работы с немецкими предпринимателями.
Для немцев, как выяснилось, очень важно первое впечатление, произведенное будущим партнером, корректное обращение к представителю, так как жители Германии очень консервативны. Нужно давать о себе только правдивую информацию - досконально проверят все.
Сейчас, в связи с мировым кризисом, в Германию поступает множество предложений из других стран, помимо России, поэтому ваш проект должен быть действительно привлекательным, не требующим длительного периода времени для его осуществления.
Компаньоны захотят узнать о вас и вашем бизнесе как можно больше, так же вы должны предоставить им полную свободу действий, иначе контракт заключить будет сложно.
На сегодняшний день Немецкая Академия занимается двумя важными проектами. Первый - созданием бизнес клуба, который дает немецким предпринимателям возможность выхода на Российский рынок, а так же возможность понять, насколько интересен рынок и стоит ли идти на сотрудничество, а второй - образование бизнес центра в Восточной Европе, который, на льготных условиях, предоставляет площадку для компаний из России и СНГ.
"Нет глупых вопросов - есть глупые ответы" - так звучит немецкая поговорка, будьте готовы, что если представителям из Германии что-то будет непонятно, они обговорят все до конца - настолько они открыты и коммуникабельны.
Опасаются немцы бюрократии, которая, по их мнению, распространена в России, очень боятся быть обманутыми, так прецеденты были, поэтому договор должен содержать пункты, исключающие риск для ваших партнеров, и обеспечивающие гарантию взаимовыгодного сотрудничества.
В 2009 году планируется делегация немецких бизнесменов в нашу страну, они будут искать выгодные контракты, и, по словам Анны Урумян, хочется, чтобы и тюменские предприниматели откликнулись на эти предложения.