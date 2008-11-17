Тюменский Технопарк открыт

На открытии присутствовали полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Петр Латышев, губернатор Тюменской области Владимир Якушев, первые лица ведущих нефтегазовых компаний и высших учебных заведений.
«Это наш вклад в «четыре И», о которых говорил президент России в своем послании Федеральному Собранию России (институты, инфраструктура, инновации, инвестиции), вклад в развитие Тюменской области и государства", - заметил Владимир Якушев. Технопарк – это хорошо разработанная инфраструктура для развития инновационных идей. В «Стратегии развития Тюменской области до 2020 года» подчеркивается значение нефтегазового комплекса для экономики региона и значительные резервы использования высокого научно-исследовательского потенциала юга области (в основном Тюмени) в развитии этого комплекса. Поэтому якорными резидентами технопарка стали именно крупнейшие нефтегазовые компании, такие, как «Лукойл», «Бэйкер Хьюз», «СибНАЦ» и так далее.
- Открытие технопарка позволит оптимизировать и работу технопарка ТюмГУ, - считает ректор ТюмГУ Геннадий Чеботарев. Эффективное использование всех продуктов нефтегазовой добычи – вот момент, на котором ставит акцент университет. «Возможность интегрировать свои усилия с партнерами из нефтегазового университета, СибНАЦа и другими разработчиками поможет не только обменяться идеями, но и организовать более эффективное их внедрение», - отметил ректор.
Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Петр Латышев отметил, что открытие технопарка имеет огромное значение не только для региона, но и для России в целом: «Эта площадка помогает нам готовить нашу деловую инфраструктуру. Я желаю успехов всем, кто будет работать в этом технопарке, и выражаю особую благодарность инженерам и строителям, создавшим его».