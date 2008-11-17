Тюменский Технопарк открыт

«Это наш вклад в «четыре И», о которых говорил президент России в своем послании Федеральному Собранию России (институты, инфраструктура, инновации, инвестиции), вклад в развитие Тюменской области и государства", - заметил Владимир Якушев. Технопарк – это хорошо разработанная инфраструктура для развития инновационных идей. В «Стратегии развития Тюменской области до 2020 года» подчеркивается значение нефтегазового комплекса для экономики региона и значительные резервы использования высокого научно-исследовательского потенциала юга области (в основном Тюмени) в развитии этого комплекса. Поэтому якорными резидентами технопарка стали именно крупнейшие нефтегазовые компании, такие, как «Лукойл», «Бэйкер Хьюз», «СибНАЦ» и так далее.