Тюменские участковые отмечают свой профессиональный праздник

17 ноября в России отмечается День участковых уполномоченных милиции. История праздника идет от 1923 года, когда народный комиссариат внутренних дел утвердил инструкцию участковому надзирателю. Отмечается день участкового с 2002 года по указы МВД России. Сейчас в нашей стране больше 50 тысяч участковых, и у них около ста пунктов различных обязанностей. Участковый – это не просто тот, кто сидит на посту и принимает заявления граждан, это «смотрящий на районе» - он обязан знать всех жильцов, обходить свой участок с проверкой «не случилось ли чего», должен вести профилактическую работу с наркоманами, алкоголиками. Он обязан рассматривать любое поступившее заявление, даже если его написала бабушка, жаловавшаяся, что к ней каждую ночь вламываются пришельцы с Марса.
Работа участкового – «и опасна, и трудна». Ежегодно несколько десятков погибают при исполнении служебных обязанностей. Пьяный дебош в квартире – участковый спешит разбираться. В Москве есть улица имени Василия Петушкова, старшего лейтенанта милиции. В Рождество пьяный муж начал душить жену и детей, участковый выломал дверь и получил огнестрельное ранение. Теперь на фасаде этого дома висит мемориальная доска.
Корреспондент Nashgorod.ru выяснил знают ли жители Тюмени своего участкового и что они думают о его работе.
Евгений, 18 лет. «Участкового своего в глаза не видел, и знать не знаю, кто он вообще такой. Ну, может, потому, что случая не представилось обратиться за помощью… Хотя если честно, сомневаюсь, что если ко мне будут ломиться воры он прибежит меня спасать».
Анна, 20 лет. «Ко мне как-то однажды заходил участковый, спрашивал, все ли нормально, не беспокоит ли чего… Милый дядька. Произвел положительное впечатление. Про праздник не слышала, но раз уж так, то поздравляю всех участковых, спасибо за их работу!».
Иван, 20 лет. «Как-то видел плакат «Насилие в семье? Участковый от слова участие!». Двусмысленно, но тут претензии к рекламщикам, видимо».
Анастасия, 22 года. «С участковым меня связывает не очень приятная история – как то мы с друзьями устроили вечеринку у меня дома, ну и шумели, как оказалось, сильно… Соседи и позвонили в милицию, пришел участковый, сделал внушение. Слава богу, ограничилось только этим».
Георгий, 53 года. « Пару лет назад у нас в семье был случай: соседка тринадцати лет ломала замки у двери в мою квартиру – запихивала в них спички и прочий мусор. Я пошел в отделение, где по идее должен находиться участковый, но никого там не нашел. И во второй раз так же сходил. Может быть, только наш участковый такой, но впечатление об их работе с тех пор не положительное».
Андрей, 25 лет. «Совсем недавно ко мне приходил участковый и еще один сотрудник милиции вместе с ним. Разыскивали соседа-наркомана, который что-то вроде как украл. Проникся уважением к их службе – получается, они не только сидят на посту и чай пьют, а работают по-настоящему! Про День участкового слышу впервые, желаю здоровья и поменьше опасностей на службе».
Участковый – это не от слова участок. Участковый от слова «участие»! Это значит, он должен принимать активное участие в нашей жизни, но грех жаловаться, что его часто не видно - не слышно: столько людей находится под его ответственностью, что на всех времени просто не хватит. Но мы всегда должны помнить, что в любой критический момент участковый сможет придти к нам на помощь. С праздником всех, кто несет эту опасную, ответственную, полезную и благородную службу!