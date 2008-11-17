Тюменские участковые отмечают свой профессиональный праздник

17 ноября в России отмечается День участковых уполномоченных милиции. История праздника идет от 1923 года, когда народный комиссариат внутренних дел утвердил инструкцию участковому надзирателю. Отмечается день участкового с 2002 года по указы МВД России. Сейчас в нашей стране больше 50 тысяч участковых, и у них около ста пунктов различных обязанностей. Участковый – это не просто тот, кто сидит на посту и принимает заявления граждан, это «смотрящий на районе» - он обязан знать всех жильцов, обходить свой участок с проверкой «не случилось ли чего», должен вести профилактическую работу с наркоманами, алкоголиками. Он обязан рассматривать любое поступившее заявление, даже если его написала бабушка, жаловавшаяся, что к ней каждую ночь вламываются пришельцы с Марса.