Сегодня Тюменский областной объединенный совет профсоюзов отмечает 60-летие

Но почувствовала себя обманутой: вместо диалога с журналистами, председатель облсовпрофа Михаил Кивацкий прочитал доклад продолжительностью… 56 минут. Не все коллеги проявили должное терпение и дождались-таки его окончания.
Современная история профсоюзов, начало которой можно отсчитывать с периода перестройки и которая как раз представляет собой наибольший интерес, скупо обозначилась лишь в самом конце затянувшейся речи. Из нее стало ясно, что на данный момент в облсовпроф входят 3 690 организаций, подавляющее большинство из которых (83,8%) имеют коллективные договоры, закрепляющие социальные гарантии работников.
Как объяснил Михаил Кивацкий, существование таких договоров – заслуга профсоюзов. В годы перестройки, когда новые русские, вставшие у рулей «заводов, судов, пароходов», меньше всего пеклись о состоянии тех, кто не успел ухватить жирный кусок и остался в рабоче-крестьянских рядах, профсоюзы остались единственными защитниками их прав. Как удалось защитить эти самые права, мы можем судить лишь по тому, что большая часть населения в одночасье оказалась за чертой бедности, миллионы лишились рабочих мест, выдачу зарплаты в некоторых регионах задерживали по много месяцев, а порой и лет, мы лишились таких «завоеваний социализма» как бесплатная медицина и бесплатное образование. Нужно ли говорить об изменениях в Трудовом кодексе, значительно «ущемивших» права наемных работников?
«А вы знаете, каким изначально был проект Трудового кодекса? – парировал Михаил Кивацкий. – Это вообще был антинародный документ. Если бы не профсоюзы, то многих гарантий, которые в нем обозначены, сейчас бы не было».
Именно профсоюзы, по словам лидера облсовпрофа, радеют за повышение зарплат и пенсий, и добиваются, хоть и со скрипом, подвижек в этом вопросе. Сейчас ведут переговоры с правительством области, чтобы поднять минимальную зарплату до прожиточного минимума, но принятие положительного решения отложилось в связи с финансовым кризисом.
Михаил Николаевич попенял журналистам на то, что они мало и неохотно освещают деятельность профсоюзных организаций. Работники же пера и микрофона в свою очередь предложили профсоюзным лидерам создавать больше информационных поводов для публикаций. Все немногочисленные митинги, организуемые профсоюзами, освещаются в СМИ. К сожалению, инициаторами большинства из них не являются местные организации, они выступают лишь в поддержку «инициатив сверху». Митинги заканчиваются, а вот дошел ли глас народа до властей и какой отклик от них последовал, так и остается неизвестным.
Профсоюзные лидеры по этому поводу имеют собственное мнение: народ наш очень инертный, не любит отстаивать свои права, не умеет требовать для себя лучшей доли. Только вот вопрос: а не для того ли этот народ объединяется в профсоюзы и платит ежемесячно до 1% зарплаты в виде профвзносов?
– Большая часть этих средств остается в первичках, – сетуют профорги, – лишь 5% идет в центр. На западе картина противоположная: все деньги распределяет по регионам центральный профсоюзный орган. На эти взносы проводятся забастовки, они же позволяют выплачивать зарплату бастующим.
В общем, какие сами, такие и сани! Перефразируя нелюбимую мною фразу, получается, что каждый народ достоин не только своего правительства, но и своих профсоюзов.
Трудно сказать, какие времена в истории профсоюзного движения в нашей стране можно назвать «золотым веком». Карманными и беззубыми профсоюзы считали как в годы советской власти, когда основными их функциями были распределительные (путевок, квартир и т.д.) и организационные (культурно-массовые, спортивные мероприятия, субботники), так и сейчас, когда у профсоюзов остались в основном рекомендательные права. И все-таки, профсоюз (вот уже 100 лет в стране и 60 в нашей области) остается одной из немногих структур, за которой, пусть номинально, закреплена обязанность – защищать права трудового народа.
Вероника Ильина.