Сегодня Тюменский областной объединенный совет профсоюзов отмечает 60-летие

Как объяснил Михаил Кивацкий, существование таких договоров – заслуга профсоюзов. В годы перестройки, когда новые русские, вставшие у рулей «заводов, судов, пароходов», меньше всего пеклись о состоянии тех, кто не успел ухватить жирный кусок и остался в рабоче-крестьянских рядах, профсоюзы остались единственными защитниками их прав. Как удалось защитить эти самые права, мы можем судить лишь по тому, что большая часть населения в одночасье оказалась за чертой бедности, миллионы лишились рабочих мест, выдачу зарплаты в некоторых регионах задерживали по много месяцев, а порой и лет, мы лишились таких «завоеваний социализма» как бесплатная медицина и бесплатное образование. Нужно ли говорить об изменениях в Трудовом кодексе, значительно «ущемивших» права наемных работников?