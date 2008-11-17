«Приключения Электроников» в Тюмени. Ретроспектива в 220 V

Однако «Электроники» старались не зря – их усилиями ближе к концу программы зал сдвинулся с мертвой точки. И все это – группа, которая с момента создания не написала ни одной своей песни! Вообще, стоит сказать, что «Приключения Электроников» первые из движения панк-рока, кто догадался применить к отечественной эстраде популярный на Западе принцип «all stars band». История началась летом 1999 г., когда участники столичных панк-групп «Тараканы!», «Ульи» и «Червона Рута» решили собраться вместе в одной студии с целью записать несколько кавер-версий любимых песен времен розового детства. После записи кавера песни «Прекрасное далеко» группа продержалась в хит-параде «Чартовой Дюжины» больше месяца, после чего музыканты решили не мудрить и по сей день работают в том же духе. Рецепт успеха группы «Приключения Электроников» прост – старые хиты, но под новым саунд-соусом и с острой приправой отечественного панк-рока. После чего блюдо готово к потреблению, приятного аппетита!