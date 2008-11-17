«Приключения Электроников» в Тюмени. Ретроспектива в 220 V

Новый клуб. Новая сцена, новый звук, новые группы. И только организаторы всего этого веселья те же, что и в клубе «Берлога». Словом – добро пожаловать в «London».
Кто бы мог подумать, что слэм можно устраивать под песни «Ласкового мая» и Аллы Пугачевой? Панк-группа «Приключения Электроников» на деле доказала, что ретро может звучать тяжело. 14 ноября, в клубе «London» состоялся спиритический сеанс – «Приключения Электроников» возвращали к жизни забытые советские хиты.
Группа выступила в поддержку нового альбома «Давайте созвонимся», со слов музыкантов, это их «самая добрая пластинка». В программе концерта прозвучали «Бременские музыканты», «Позвони мне, позвони», «Все, что в жизни есть у меня», а когда фронтмен группы Андрей Шабаев объявил, что следующая песня посвящена всем, кто родился в СССР, даже я не выдержал и побежал на танцпол. Так, строчки «Мой адрес не дом и не улица – мой адрес Советский Союз» стали гимном этого вечера. Особенно актуальной для данного места стала песня «Лондон, прощай» - правда, вопреки моим ожиданиям, композиция не стала завершающей. С клубом «London» музыканты и не думали прощаться – сет продолжался не меньше двух часов.
Правда, нельзя сказать, чтобы публика на концерте была многочисленной и яркой. Те, что стояли поближе к сцене, пытались подергивать конечностями, а те, что стояли в задних рядах, вообще не проявляли никаких признаков жизнедеятельности. У меня даже возникло желание подойти и проверить пульс.
Однако «Электроники» старались не зря – их усилиями ближе к концу программы зал сдвинулся с мертвой точки. И все это – группа, которая с момента создания не написала ни одной своей песни! Вообще, стоит сказать, что «Приключения Электроников» первые из движения панк-рока, кто догадался применить к отечественной эстраде популярный на Западе принцип «all stars band». История началась летом 1999 г., когда участники столичных панк-групп «Тараканы!», «Ульи» и «Червона Рута» решили собраться вместе в одной студии с целью записать несколько кавер-версий любимых песен времен розового детства. После записи кавера песни «Прекрасное далеко» группа продержалась в хит-параде «Чартовой Дюжины» больше месяца, после чего музыканты решили не мудрить и по сей день работают в том же духе. Рецепт успеха группы «Приключения Электроников» прост – старые хиты, но под новым саунд-соусом и с острой приправой отечественного панк-рока. После чего блюдо готово к потреблению, приятного аппетита!
Булатов Михаил