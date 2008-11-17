Фотовыставка «Gamarjoba.fullframe» открылась в Тюмени

В жанрах репортаж и портрет на фотокарточках грузинские жители «от мала до велика», как застывшие кадры из какого-то хорошего фильма о мирном, скорее размеренном быте одного народа, снятого, однако, другим в течение последних лет. Повод подобной выставки не стоит и называть. В текстах, развешанных на стендах, читаем послания от авторов: «Хотелось остановить эту ненависть полным нежеланием выбирать окоп той или иной стороны. Хотелось сказать, что все политические проблемы не наши, что конфликта между грузинами и русскими на самом деле нет». Его действительно нет. Или, по крайней мере, точно не было в пределах одной комнаты в течение двух дней.