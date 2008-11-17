Фотовыставка «Gamarjoba.fullframe» открылась в Тюмени

Фотографии авторов из трех славных «градов» - Киева (Данил Филипповский), Москвы (Рита Филиппова) и Санкт-Петербурга (Анна Бочарова, Алексей Коротаев, Артур Бергарт) – представили Грузию как будто запечатленную советскими молодыми людьми, приехавшими погостить в любимый город, и для которых «дружба народов», не пустое устойчивое выражение, а само собой разумеющееся и ни к чему не обязывающее явление.
В жанрах репортаж и портрет на фотокарточках грузинские жители «от мала до велика», как застывшие кадры из какого-то хорошего фильма о мирном, скорее размеренном быте одного народа, снятого, однако, другим в течение последних лет. Повод подобной выставки не стоит и называть. В текстах, развешанных на стендах, читаем послания от авторов: «Хотелось остановить эту ненависть полным нежеланием выбирать окоп той или иной стороны. Хотелось сказать, что все политические проблемы не наши, что конфликта между грузинами и русскими на самом деле нет». Его действительно нет. Или, по крайней мере, точно не было в пределах одной комнаты в течение двух дней.
Кстати сказать, «Гамарджоба», употребляемое, как «Здравствуй» при встрече, на самом деле переиначенное слово «Гамарджвеба», которое дословно означает «победу тебе». Так вот, свое победное шествие выставка начала с Тбилиси, затем Москва, Питер. Чудом не миновала и нас. Хотя, у чуда есть название – объединение молодых и деятельных фотографов Тюмени «Зрачок». На добром счету творческих энтузиастов уже не одна интересная выставка: «Зрачок. Загляни в чужой», «Даешь детство городу!», «Молодость» и др.
Оригинальным оформлением они отличились и здесь – фотографии непринужденно сопровождали грузинские атрибуты: глиняные горшки и винные бутылки, пристроившиеся на окнах; гранат и виноград, к месту подброшенные; живая «барабанная» музыка; и, конечно же, накрытый стол с национальными «кушаньями» и беспрестанно льющимся вином.
Интерес у тюменцев выставка вызвала не малый. К назначенному часу в небольшом помещении швейного цеха на ул. Комсомольская 43 «вдруг как в сказке скрипнула дверь» и стало тесно, оживленно, весело и шумно. Правда, не как в сказке, а как в «старые добрые времена», прокралась короткая, но яркая, и, на самом деле, многолетняя русско-грузинская дружба.