Александр Петрушин рассказал тюменским студентам о фильме «Адмирал»

Борис Конаков, студент 4 курса отделения журналистики определил фильм как «историко-географическую батальную мелодраму». Однако Ольга Петрова, кандидат филологических наук, доцент кафедры истории и теории журналистики ТюмГУ, возразила ему: «История в этом фильме показана эпизодически. И если не знать историю гражданской войны, то многие события понять не удастся. Тем не менее фильм бесценен: после него хочется заглянуть в историю того времени, узнать новые подробности». По мнению Александра Петрушина, «Адмирал» - фильм о «Большой любви на фоне Великой войны». В подтверждение своих слов, краевед рассказал о реальности романа Колчака и Анны Тимиревой. Необычным для того времени был факт освобождения Анны. Дзержинский в своем приказе об освобождении неслучайно сделал приписку на полях: «Мы за любовь не сажаем».