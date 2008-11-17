Александр Петрушин рассказал тюменским студентам о фильме «Адмирал»

Молодые журналисты и будущие филологи быстро включились в беседу. Рассматривая фильм в историческом контексте, раскрывая малоизвестные факты периода гражданской войны и личности Колчака, студенты пришли к главному вопросу: об идее фильма «Адмирал».
Александр Петрушин делился своими знаниями и мнением как историк, краевед, увлеченный кладоискатель, а также как консультант фильма по событиям гражданской войны в Сибири. С его помощью фильм был максимально приближен к реальным событиям, которые были связаны с Сибирью: к примеру, он уточнил названия географических объектов.
Борис Конаков, студент 4 курса отделения журналистики определил фильм как «историко-географическую батальную мелодраму». Однако Ольга Петрова, кандидат филологических наук, доцент кафедры истории и теории журналистики ТюмГУ, возразила ему: «История в этом фильме показана эпизодически. И если не знать историю гражданской войны, то многие события понять не удастся. Тем не менее фильм бесценен: после него хочется заглянуть в историю того времени, узнать новые подробности». По мнению Александра Петрушина, «Адмирал» - фильм о «Большой любви на фоне Великой войны». В подтверждение своих слов, краевед рассказал о реальности романа Колчака и Анны Тимиревой. Необычным для того времени был факт освобождения Анны. Дзержинский в своем приказе об освобождении неслучайно сделал приписку на полях: «Мы за любовь не сажаем».
Также в фильме отсутствует тема, волнующая многих, - тема клада Колчака. Иначе зрителей бы интересовали сокровища и деньги, а не история любви.
В ходе обсуждения поднимались темы о подборе актеров для фильма, о пиар-проэктах, благодаря которым фильм оказался успешным и популярным. Невольно возник вопрос: какая же история «правильная» - «красная» или «белая»? Кто из сторон гражданской войны был прав и справедлив, кто «хороший», а кто – «плохой»? Александр Петрушин ответил: «Хорошо, что историй много. Я не выступаю в поддержку ни «красных», ни «белых». Я – за центральную мысль фильма: за любовь. Любая война мне страшна, а гражданская война страшна вдвойне».
Встреча шла около двух часов. Кто-то высказал свое мнение, кто-то просто слушал. Тем не менее, вопросов оказалось гораздо больше, чем ответов.