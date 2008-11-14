В Творческой лаборатории обсудили, каким будет Новый год у тюменских малышей

На мастер-класс, приуроченный к празднованию самого популярного зимнего праздника в России, были приглашены педагоги и методисты Областного центра творчества детей и молодежи.
«Мастерами» встречи стали сотрудники тюменского детского центра «Аленушка», который является одним из базовых методических центров (БМЦ) по художественно-эстетическому направлению при отделе дополнительного образовательных программ Тюменского молодежного социально-делового центра (ТМСДЦ).
Корякова Вера Васильевна, доцент кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников Тюменской государственной академии культуры и искусств и директор ЦДТ «Аленушка», открыла мероприятие выступлением «Новогодье – как система народных зимних праздников». Обратившись не к одному календарю, Вера Васильевна разглядела в бесконечной веренице морозных праздничных дней неиссякаемый источник вдохновения педагогов-орагнизаторов и множество приятных поводов для тематических вечеров в тюменских центрах детского творчества.
Заместитель директора ЦДТ «Аленушка», Катозова Юлия Валерьевна, продемонстрировала танцевально-игровую программу «Сюрпризы снегурочки». Гости встречи, вторя ведущей: «Мы построим поезд скорый, через реки, через горы. В путь отправимся тогда! Вы согласны дети? Да!», совершили путешествие в наступающий год Быка.
«Игра как основной элемент новогоднего досугового общения. Трансформация игры», «Сценарное моделирование новогодних игровых и программ» и «Сценарно-режиссерские технологии проведения новогодних корпоративных праздников» - основные темы выступления Большаковой Галины Борисовны. Опробовав сценарные ходы на собравшейся аудитории, педагог-организатор ТДЦ «Аленушка» продемонстрировала свое мастерство развлечения, не раз подтвержденное дипломами лауреата международных и всероссийских конкурсов ведущих развлекательно-игровых программ.