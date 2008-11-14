В Творческой лаборатории обсудили, каким будет Новый год у тюменских малышей

Корякова Вера Васильевна, доцент кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников Тюменской государственной академии культуры и искусств и директор ЦДТ «Аленушка», открыла мероприятие выступлением «Новогодье – как система народных зимних праздников». Обратившись не к одному календарю, Вера Васильевна разглядела в бесконечной веренице морозных праздничных дней неиссякаемый источник вдохновения педагогов-орагнизаторов и множество приятных поводов для тематических вечеров в тюменских центрах детского творчества.