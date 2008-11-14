Тюменские врачи против энергетиков

Выбирая будущее без алкоголя, все большее количество людей оказываются зависимыми от энергетических напитков. А последние активно пропагандируются как напитки поколения neхt. Ведь в чудо-баночке совсем нет алкоголя и ее содержимое лишь «добавляет человеку сил» … Почти как брикет шпината для супермена.
Зачастую мы не вдаемся в подробности и даже не читаем состав того, что отправляем себе в желудок. А зря. Ведь сейчас редко кто может похвастаться отменным здоровьем, а у разрекламированных энергетиков наличествует целый воз противопоказаний.
- Энергетический напиток представляет собой смесь веществ, которые стимулируют работу сердца, мозга, активируют процессы метаболизма: усиливают процессы нашей жизнедеятельности. – Рассказывает Дмитрий Евдокимов, врач – психиатр – нарколог психоневрологического диспансера. - Основой такого напитка обычно служит газированная вода, то есть обычная Н2О с углекислотой. В состав некоторых подобных напитков иногда входит алкоголь.
Основное действие энергетиков кратковременное. Принцип действия прост: в составе содержатся вещества, подобные кофеину. Они повышают артериальное давление, увеличивают нагрузку на сердце, усиливают кровоток в головном мозге. Это ускоряет работу нейроцитов - клеток головного мозга.
Энергетики негативно действуют на сердечно-сосудистую систему, заставляя сердце биться не в том ритме, в котором оно привыкло работать. В результате ритм «внутреннего двигателя» нарушается. Но дело в том, что действие зелья также быстро проходит, как и наступает. Если человек осушил одну баночку напитка, на какое-то время взбодрился, то через пятнадцать – двадцати минут эффект уже проходит, а «продолжения банкета» хочется…
- За счет того, что сосуды головного мозга расширяются, внимание человека становится более пристальным и активным, - объясняет Дмитрий Александрович. - Начинается процесс привыкания. Углекислота ускоряет всасывание веществ в желудке и даже в полости рта, но потом она так же быстро растворяется в крови.
Обратный эффект наступает довольно скоро и вместо обещанной бодрости вы получаете ощущения выжатого лимона. Если человек регулярно употребляет такие напитки, то потом уже не может чувствовать себя без них в тонусе. Проще говоря, своих способностей ему уже не хватает, и хочется чего-то извне, того, что «окрыляет». А это уже признак появления химической зависимости.
Узнать противопоказания к применению энергетиков можно у лечащего врача, например, у терапевта или кардиолога. Если сердечко пошаливает, был инсульт или склонность к таким состояниям, есть проблемы с печенью или гепатит, то злоупотреблять подобными напитками не стоит. К тому же врачи не советуют несовершеннолетним «баловаться» подобными новинками, ведь здоровый подросток должен быть бодр и без энергетиков.
- Единственное исключение, когда можно употреблять подробные напитки - когда на небольшой промежуток времени требуется активное внимание. Например, для водителей, которые боятся уснуть за рулем, – комментируют врачи.
Поскольку энергетики продают довольно широко и их всюду пропагандируют, у людей складывается обманчивое представление о том, что это якобы напиток на каждый день. Но на деле это приводит к нежелательным последствиям. Вспомните те времена, когда алкоголь стал общедоступен. К чему это привело? К тому, что по статистике в России осталось лишь 1,3 – 1,4% непьющих людей в противовес Польше и США, где не употребляют алкоголь от 22 до 43% населения. А вот к чему приведет широкое распространение энергетических напитков, пока неизвестно…