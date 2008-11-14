Тюменские врачи против энергетиков

Поскольку энергетики продают довольно широко и их всюду пропагандируют, у людей складывается обманчивое представление о том, что это якобы напиток на каждый день. Но на деле это приводит к нежелательным последствиям. Вспомните те времена, когда алкоголь стал общедоступен. К чему это привело? К тому, что по статистике в России осталось лишь 1,3 – 1,4% непьющих людей в противовес Польше и США, где не употребляют алкоголь от 22 до 43% населения. А вот к чему приведет широкое распространение энергетических напитков, пока неизвестно…