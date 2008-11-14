Тоболяков несколько лет лечили без лицензии

Прокуратурой города установлено, что в ряде медицинских учреждений работают врачи, у которых нет сертификата или он просрочен. К примеру, с июля с.г. в Тобольской больнице № 1 Западно-Сибирского медицинского центра Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию трудится без указанного документа 42-летний врач-хирург. А в государственном лечебно-профилактическом учреждении Тюменской области «Областная больница № 3» медицинскую помощь населению оказывают 48-летняя врач-педиатр и 57-летний заведующий урологическим отделением, у которых срок действия сертификатов истек еще в 2004 году.