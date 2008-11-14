Тоболяков несколько лет лечили без лицензии

Прокуратурой Тобольска в ходе проверки исполнения законодательства об охране здоровья граждан выявлены серьезные нарушения законности в деятельности ряда медицинских учреждений, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба областной прокуратуры.
Согласно Основам законодательства об охране здоровья граждан право на занятие медицинской деятельностью имеют лица, получившие высшее или среднее медицинское образование, имеющие диплом и специальное звание, а также сертификат специалиста. Сертификат специалиста подтверждает достижение его владельцем уровня теоретических знаний, практических умений и навыков, достаточных для медицинской деятельности.
Прокуратурой города установлено, что в ряде медицинских учреждений работают врачи, у которых нет сертификата или он просрочен. К примеру, с июля с.г. в Тобольской больнице № 1 Западно-Сибирского медицинского центра Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию трудится без указанного документа 42-летний врач-хирург. А в государственном лечебно-профилактическом учреждении Тюменской области «Областная больница № 3» медицинскую помощь населению оказывают 48-летняя врач-педиатр и 57-летний заведующий урологическим отделением, у которых срок действия сертификатов истек еще в 2004 году.
Подобная ситуация и в муниципальном учреждении «Городская поликлиника». Там лечением больных занимается 30-летняя врач-невролог, у которой срок действия сертификата специалиста истек в 2006 году.
Прокуратурой Тобольска в адрес руководителей Западно-Сибирского медицинского центра, областной больницы №3, городской поликлиники внесены представления об устранении выявленных нарушений закона.